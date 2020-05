Il faut en temps normal une dizaine d’années pour créer un vaccin, mais l’urgence sanitaire a raccourci ce délai. Les chercheurs ont évalué à 18 mois le temps pour la mise au point d'un vaccin contre le Sars-cov-2. Obtenir un vaccin dans des délais si courts serait une première dans l'histoire de la médecine moderne.

Quels sont les moyens mis en oeuvre pour élaborer un vaccin en temps inhabituellement court ? © Getty / Javier Zayas Photography

Nous en parlons avec Marie-Paule Kieny, vaccinologiste, directrice de recherche Inserm.

Elle fait partie du Comité analyse recherche et expertise (CARE) qui réunit 12 scientifiques et médecins pour conseiller le gouvernement sur les traitements et les tests contre le SARS-CoV-2. Elle a été sous-directrice générale en charge des systèmes de santé et de l'innovation à l’OMS, elle y a mené des recherches sur Ebola.

Réagissez, commentez et posez vos questions sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, #LaTAC @LaTacfi sur Twitter, et @laterreaucarre sur Instagram et par téléphone au 01 45 24 7000.