Si le confinement a eu un aspect bénéfique sur la biodiversité, il a aussi eu des effets sociétaux et psychologiques néfastes sur les citadins qui ont été coupés de la nature. Pourquoi les espaces naturels sont-ils tant vitaux en cette période ?

Le besoin de nature est vital, quels sont les effets de la nature sur notre corps et notre psychisme ? © Getty / Ghislain & Marie David de Lossy

Nous en parlons avec Dorothée Marchand chercheure en psychologie environnementale au Centre scientifique et technique du bâtiment, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

