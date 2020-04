Pendant l'épidémie, certains pays utilisent massivement les tests auprès de leur population. Les tests sont-ils fiables et quels sont les types de tests dont nous disposons actuellement pour détecter le Sars-Cov-2 ?

Quelles sont les formes de tests qui existent aujourd'hui pour détecter le coronavirus chez les patients? © Getty / Paul Biris

Qu'entend-on par dépistage massif ?

Cela veut dire qu'au-delà des malades suspects d'infection, il faudrait tester toutes les personnes exposées, tous les patients guéris pour voir si ils restent encore porteurs du virus, ainsi que les personnes présentant des signes (même faibles) de la maladie.

Or on sait déjà qu'un tel dépistage est impossible d'un point de vue des capacités techniques, financières et humaines.

Et de plus, n'oublions pas qu'une personne testée négativement aujourd'hui peut devenir positive plus tard.

Aujourd'hui ce sont les Islandais, les meilleurs élèves en matière de dépistage massif. En 8 semaines, ce pays a testé 10% de sa population. Ce qui a permis de limiter très efficacement les contaminations.

Objectif impossible à tenir pour la France en raison du nombre d'habitants. De plus des doutes subsistent encore sur la fiabilité de certains tests. C'est un véritable casse-tête. Alors qu'aucune sortie du dispositif de confinement ne pourra être envisagée sans la généralisation des tests.

Odile Launay, infectiologue à l’Hôpital Cochin (Paris) et professeure d’infectiologie à l’Université de Paris répond aux questions des auditeurs et de Mathieu Vidard

Le dépistage pourra-t-il vraiment être massif ?

C'est une question de nombre. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'idée précise de la vitesse à laquelle le virus va repartir, va se multiplier. L'objectif ici est de tester toutes les personnes qui présentent des signes cliniques qui peuvent rentrer dans un cas de covid19. Et on sait que cette maladie prend différentes formes : pulmonaire, mais aussi digestive ou neurologique.

Donc il va falloir qu'on puisse tester les personnes présentant ces signes, les isoler si elles sont d'accord, et ensuite tester les personnes avec qui elles ont été en contact les jours précédents.