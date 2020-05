Depuis le 11 mai, tous les Français qui présentent des symptômes évocateurs du Covid-19 peuvent être testés. Le gouvernement avait annoncé la possibilité de faire 700 000 tests hebdomadaires. Qu'en est-il de leur fiabilité et quels sont les différents tests accessibles ?

Covid-19, où aller se faire tester et quels sont les tests proposés ? © Getty / Taechit Taechamanodom

Nous en parlons avec François Blanchecotte, biologiste médical à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) et président du SDB , le Syndicat des biologistes sur les tests.

