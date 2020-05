Les virus ne sont pas vraiment vivants, ils s'épanouissent en trouvant un hôte.Tuer un virus, c’est le rendre incapable d’infecter des cellules.

Comment pourrait mourir le coronavirus ? © Getty / Radoslav Zilinsky

Nous en parlons avec le Pr Anne Goffard, médecin, virologue au CHU de Lille et enseignante à la faculté de Pharmacie de Lille.

