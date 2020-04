Avec les mesures de distanciation nécessaires en période d'épidémie de Covid19, il est fort possible que nous assistions à la disparition de la bise. Comment évoluent nos contacts corporels en temps de confinement ?

Quel futur pour le toucher ? © Getty / ShotPrime

Nous en parlons avec Bernard Andrieu, philosophe du corps.

Avec la distanciation sociale et le fait de ne plus avoir de rencontres physiques les uns avec les autres, le confinement transforme toute la relation que nous avons à ce que Bernard Andrieu appelle notre corps vivant, et au corps de l’autre. Plus de serrage de mains, ni de bises…Ces mesures d’hygiénisme social nous ont fait basculer notre époque dans l’haptophobie. Quelles conséquences à long terme ?

