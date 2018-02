Les Français sont ils les champions d'Europe de l'épargne ?

Le gouvernement veut inciter les petits épargnants à investir dans les PME. A l'appui de sa démonstration, l'argument de la députée En Marche Amélie de Montchalin, membre de la commission des finances est le suivant :

"On est champion d'Europe de l'épargne : on épargne 14% de nos revenus. C'est à la fois un grande chance (on ne manque pas d'argent) et un grand problème, cet argent n'est pas au bon endroit".

Les Français sont champions d'Europe de l'épargne. Vrai ou Faux ?