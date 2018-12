Augmenter le salaire minimum, le débat repart en France comme en Europe.

Bulletin de salaire français © Maxppp / Claude Prigent

C’est le grand écart en Europe : le SMIC luxembourgeois est 8 fois plus élevé que le salaire minimum bulgare c'est-à-dire 2000 euros brut quasiment au Luxembourg, contre 260 euros en Bulgarie. Si l'on tient compte des prix et du niveau de vie, l'écart reste de 1 à 3 entre les pays à bas salaires et ceux qui ont les salaires les plus élevés. Les bas salaires se trouvent à l'est du continent, les plus élevés à l'ouest (exception faite du Portugal). Dans cette catégorie, la France est à égalité avec l'Allemagne, les 2 voisins partagent la 5ème place des pays qui ont le salaire minimum le plus élevé d'Europe. Derrière la Belgique, les Pays Bas et l'Irlande : 1498 euros brut par mois, qui en France va passer à 1521 euros au premier janvier avec la hausse légale.

Existe-t-il un salaire minimum partout ?

Non, six états n’ont pas de salaire minimum national (l'Italie, l'Autriche, les pays scandinaves : Danemark, Suède, Finlande. Et Chypre, où le gouvernement fixe un salaire minimum pour certains emplois). Dans d'autres pays, c'est assez récent, c'est le cas en Allemagne depuis 2015, en Irlande, au Royaume uni et dans les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004.

Qui augmente le SMIC en Europe ?

l'Espagne : +22% à partir du mois de janvier. Le salaire minimum brut va gagner près d'un euro de l'heure, il sera fixé à 5 euros 45.

: +22% à partir du mois de janvier. Le salaire minimum brut va gagner près d'un euro de l'heure, il sera fixé à 5 euros 45. en Allemagne : le salaire minimum va passer en 2019 le seuil horaire des 9 euros brut de l'heure. En comparaison, en France, la hausse légale de 1,5% placera le SMIC à 10 euros 3 centimes de l'heure, sans les gains annoncés via la prime d'activité.

Les augmentations sont les plus fortes dans les pays où le SMIC est le plus bas. Exemple, la Pologne, où le gouvernement va le revaloriser de 7%, ce qui va placer le salaire minimum horaire à 3 euros 40 centimes

Dans l'ensemble, les salaires augmentent ils en Europe ?

Ces dernières années, l’augmentation des salaires a été relativement faible : d’après Eurostat, les pays qui ont le plus relevé leur salaire sont la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie. La modération salariale est la norme dans la plupart des pays européens. Certains ont même dû baisser leur salaire minimum comme la Grèce en 2012 dans le cadre des mesures d'austérité. Les syndicats affirment que le pouvoir d’achat et le niveau de vie général ont diminué. Et les écarts nourrissent la concurrence entre les pays. Certains décideurs politiques, au parlement européen défendent depuis longtemps l’idée d’un «salaire minimum européen» ou d’un salaire minimum national fixé dans l’ensemble des États membres de l’Union, mais la Commission européenne n'a aucun pouvoir en ce domaine. La balle est entre les mains des Etats.

Le grand écart du salaire minimul en Europe / Statista

