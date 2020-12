Certains pays lâchent du lest comme le Royaume Uni, d'autres serrent la vis à l'approche des fêtes de fin d'année. Comment sera le plan de table chez nos voisins ?

Certains pays lâchent du lest, d'autres durcissent au contraire les restrictions à la veille des fêtes. Au Royaume uni le sujet fait débat. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, autorise 5 jours de trêve pour célébrer Noël et le Boxing Day : chaque ménage pourra former une bulle exclusive avec deux autres foyers. Le nombre de personnes n'est pas limité. Trêve de Noel, attention avertissent les scientifiques, car le virus ne fait pas de pause, il galope outre-manche, où près des 2/3 des britanniques sont en zone d'alerte renforcée. Le Pays de Galles et l'Ecosse vont donc prendre d'autres mesures que l’Angleterre.

Noël en petit comité aussi en Belgique, où l'on observe des bulles sociales : les familles ne peuvent inviter qu'un seul de leur contact extérieur à la fois.

En France, vous le savez pas plus de 6 adultes à table.

En Allemagne, comme en Autriche, on pourra réveillonner jusqu'à 10 (les enfants de moins de 14 ans ne comptent pas).

En Espagne, c'est dix, mais enfant compris.

Bref ça varie d'un pays à l'autre. En sachant que l'OMS recommande de porter le masque dans les diners et les déjeuners de Noël.

Hantise des fêtes clandestines : contrôles renforcés

Nombre de nos voisins serrent la vis à l’approche des fêtes, ce qui inquiète le plus ce sont les fêtes clandestines, contrôles renforcés, et amendes salées.

Pour éviter un regain de l'épidémie en Europe en janvier/février l'Allemagne et les Pays bas durcissent leur confinement. Confinement élargi aussi à tout le Royaume uni. A londres, pub et bars ont dû fermer pour la 3ème fois depuis le début de la pandémie. En France, le couvre-feu est allégé le 24 décembre au soir, ce n'est pas le cas en Belgique, à minuit, Noël ou pas ce sera tout le monde chez soi. Le ministre de l’intérieur promet d’envoyer des policiers vérifié combien de convives dégustent le chapon.

Le Père Noël pourra t il se déconfiner ?

Le Père Noël a ses bureaux tout au nord de la Finlande en Laponie, non loin du cercle Arctique. Comment fera-t-il le soir de Noël pour distribuer ses cadeaux ? En Finlande, le ministre des affaires étrangères a tenu à rassurer tout le monde : il a utilisé les canaux diplomatiques pour vérifier que les restrictions du coronavirus ne s’appliquent pas aux rennes volants. Le conducteur du traineau bénéficiera d’une exemption temporaire, bref, la veille de Noël le Père Noël pourra parcourir le monde comme il le fait chaque année.