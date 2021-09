Treize ans après le Grenelle de l'environnement, dix ans après l'appel d'offre, le parc éolien en mer de Saint-Nazaire commence enfin à émerger. Pour la filière, c'est un immense soulagement, mais face aux critiques virulentes et au débat politique qui se profile, les industriels doivent convaincre.

Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire commence enfin à émerger. © AFP / Sebastien SALOM-GOMIS

À une dizaine de kilomètres au large du Croisic, après une quarantaine de minutes de navigation sur une mer calme, apparaissent soudain de grands tubes jaune en acier, les fondations des 80 futures éoliennes. La visite est assurée par Olivier de La Laurencie, directeur de projet pour EDF Renouvelables. "Le parc s'étend sur 78 kilomètres carrés, décrit-il, les fondations que vous voyez là dépassent de la mer d'à peu près 25 mètres. Il y a 29 fondations qui sont installées et 9 câbles inter-éolien".

C'est un projet de 2 milliards d'euros destiné à alimenter 700 000 personnes en électricité, soit 20% de la consommation de la Loire-Atlantique. Quatre bateaux travaillent en permanence sur le chantier. "Le navire que vous voyez à tribord s'appelle 'L'innovation'. Il installe d'abord un énorme tube en acier qui fait 7 mètres de diamètre, et il vient rajouter par-dessus cette partie jaune que vous voyez qui elle est peinte, sur laquelle il y a l'échelle qui va permettre de monter jusqu'à la plateforme qui permettra d'accéder à l'éolienne".

Un travail au long cours avec les pêcheurs

Pas moins de 800 réunions avec les pêcheurs ont été nécessaires depuis dix ans, mais aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation ni de réelle opposition, ce qui tranche avec le projet de Saint-Brieuc, par exemple. "Normalement, il y a 1000 mètres entre chaque éolienne", précise le directeur du projet, "les pêcheurs ont de la place", ajoute-t-il.

À Saint-Nazaire, les pêcheurs à la ligne et au casier ont réussi à obtenir de pouvoir pêcher, sauf au pied des éoliennes, et les câbles sont alignés dans le sens du courant. "Si vous mettez votre casier ici et qu'il dérive dans le sens du courant, indique ce responsable, il ne risque pas d'aller s'accrocher sur une fondation ou sur un câble inter-éolien".

Besoin de planification

Mais comme le projet a mis dix ans à émerger, la technologie a évolué. Le parc de Saint-Nazaire n'est pas très puissant par rapport aux éoliennes de nouvelle génération. Cédric Le Bousse, responsable des énergies marines pour EDF Renouvelables, compte sur des éoliennes plus efficaces à l'avenir. "On a des éoliennes qui vont être de plus grande taille. Les prochains appels d'offres qui sont annoncés, par exemple l'appel d'offres numéro quatre en Normandie, c'est de l'ordre de 1.000 mégawatts contre 480 mégawatts pour Saint-Nazaire, donc on va être sur une capacité plus importante. Si vous avez des éoliennes de 14 mégawatts, ajoute-t-il, vous allez en mettre beaucoup moins pour arriver à la même capacité installée". Ce qui signifie plus d'espace entre les éoliennes pour les activités nautiques.

D'ailleurs, pour tenir les engagements français de neutralité carbone, il faudrait une centaine de parcs comme celui-ci. Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables, s'adresse à la ministre de la Mer. "Annick Girardin parle de 50 gigawatts [de puissance éolienne off-shore, NDLR] en 2050. Ça va pas venir de soi. Il faut vraiment qu'on puisse se coordonner avec l'ensemble des acteurs de la mer. On ne s'est pas découragé en dix ans, on ne va pas se décourager dans les années qui viennent", clame-t-il.

Des pales recyclables à 90%

Retour à terre. Direction les chantiers de l'Atlantique. Au pied de paquebots en construction, des dizaines de pales d'éoliennes de 70 mètres de long sont couchées par terre. Steven Curet, directeur de 'General Electric offshore France', évoque très vite un autre sujet sensible : leur durée de vie. "Elles sont faites pour durer 25 ans, autant que le champ de Saint-Nazaire. Après, nous allons les recycler. On va valoriser ces matériaux en fibre de verre dans différentes filières qui vont être très utilisées dans les matériaux de construction ou le ciment. Et les pales aujourd'hui sont recyclables à 90%. L'objectif, à terme, c'est d'avoir des pales qui soit recyclable à 100%", dit-il.

Enfin, il y a un autre argument que la filière n'oublie pas, les énergies marines renouvelables ont créé près de 5.000 emplois en France en 2020. Yann Penduff, l'un des responsables des Chantiers de l'Atlantique est satisfait de cette "diversification par rapport aux marchés traditionnels de construction de navires". "C'est aussi un marché porteur puisque ça se développe partout dans le monde et on embauche dans les mois qui viennent 50 personnes supplémentaires, ajoute-t-il. Effectivement, ce sont des contrats qui attirent les jeunes parce que ces contrats verts ont un sens, ils sont liés à l'écologie et à la décarbonation de l'économie."

C'est peut être aussi une nouvelle page de l'histoire des chantiers navals qui s'écrit en ce moment à Saint-Nazaire. La mise en service de ces éoliennes est prévue fin 2022.