Gros plan sur la façon dont Israël est devenu un pays en pointe dans la gestion et l’économie de l’eau.

Selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), dans sept ans, la moitié de la population mondiale vivra dans un secteur ou l’eau risque de manquer. Israël a donc misé sur la production et l’optimisation de l'eau pour assurer son avenir. Et ses techniques de pointe s’exportent dans le monde entier.

Le désert du Néguev est à la fois une mine d’or et une colonne vertébrale dans le domaine de l’eau en Israël. Il fait 35 degrés. Une importante usine, pleine de machines outil produit un système d’irrigation, qui fonctionne au goutte à goutte, pour économiser drastiquement la consommation en eau. Il a été inventé il y a 40 ans. Dans le kibboutz Hatzerim par l’entreprise Netafim devenue depuis une multinationale.

Shelo Tunik est pionnier dans cette aventure :

Quand on a commencé ici dans le kibboutz, on avait une seule machine à injection. Maintenant, on produit un million de pièces par jour.

Pour comprendre l'histoire de l'eau en Israël, il faut remonter aux origines. Jack Gilron est chercheur au Zukerberg Institute :

On a pris le sujet en main au tout début. Au moment ou on s’est mis à envisager de s’installer dans la région désertique du Néguev. Avant la création de l’État d’Israël.

Depuis, la politique d’Israël repose sur deux piliers que sont la production et l’économie de l’eau. Cinq usines de dessalement ont été construites ses dernières années. Et une industrie pour contrôler cette eau s’est mise sur pieds petit à petit.

Shelo Tunik :

Dans le Néguev, au milieu du sable et de la roche couleur ocre, Alon Bengal tente de faire parler les amandiers. Il est chercheur pour l’institut Volcani dans le domaine de l’irrigation. L’institut Volcani soutient l’agriculture en cherchant notamment à optimiser l’utilisation de l’eau. Dans le Néguev, le centre recueille des informations sur les besoins des arbres. Même l’eau salée est devenue exploitable.

On dépense beaucoup de temps et d’énergie pour acquérir des connaissances qui vont permettre de prendre des décisions. On doit savoir comment mettre le sel de côté, l’écarter des racines, là ou la plante est la plus sensible.