Dimanche, cela fera six mois que Laurent Wauquiez est à la tête du parti Les Républicains. Très largement élu en décembre dernier, Laurent Wauquiez est aujourd’hui un président dont le leadership et les méthodes sont contestés. Quel diagnostic chez les LR au bout de six mois ?

Laurent Wauquiez, président de LR, de plus en plus critiqué © AFP / Franck CHAPOLARD / CrowdSpark

Pour les six mois de Laurent Wauquiez, Les Républicains organisent le week-end des 9 et 10 mai "le printemps du parti Les Républicains". Les ténors se déplacent dans les fédérations et le patron sera dans son fief du Puy-en-Velay.

Des militants déboussolés et des élus inquiets

Pour prendre le pouls d’un parti, il faut interroger la base, c'est-à-dire les adhérents. Chloé, Cédric et Jens ont la vingtaine et dressent un bilan critique de leur parti.

Les élus LR aussi commencent à voir rouge. Les inquiétudes sont rarement exprimées au micro par les proches de Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, la parole se libère.

Entre l’effet calamiteux des enregistrements de Laurent Wauquiez devant des étudiants, son peu de présence dans les médias et les sondages qui ne décollent pas, cela commence à faire beaucoup.

Laure Darcos est sénatrice de l’Essonne. Comme beaucoup d’autres, elle a été écartée des instances du parti. Cette ancienne centriste, regrette que le rassemblement promis par Laurent Wauquiez n'ait jamais vu le jour

Les reproches fusent également lorsqu'il est question de la main tendue aux électeurs du Rassemblement National (ex-FN). Pierre Liscia est élu du 18ème arrondissement de Paris

Reproches toujours, cette fois-ci sur l’opposition systématique de Laurent Wauquiez à Emmanuel Macron. Une position illogique pour Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau