Cinq mois après l'affaire Weinstein, l'affaire qui a libéré la parole sur les violences sexuelles et sexistes, quel état des lieux, quelle prise de conscience au sein du monde de travail ?

Loin des célébrités et des personnalités politiques épinglées, France Inter est allé à la rencontre de femmes et d'hommes ordinaires dans plusieurs entreprises. Un univers où le tabou du sexisme n'est pas si facile à briser.

Elles travaillent dans la restauration, l'industrie ou l'informatique... à différents niveaux de hiérarchie. Rébecca, salariée dans la restauration, supporte depuis des années, sans appui de sa hiérachie, l'un de ses collègues qui ne cesse de rabaisser et de stigmatiser son entourage féminin, sur le ton de la blague.

Dans certains métiers, les hashtag #BalanceTonPorc et #MeToo ont tout de même ouvert la porte à la discussion. Jeanne a été très secouée lorsqu'en tant que cadre dans l'industrie, elle s'est vue refuser une promotion sur un poste, au motif, rapporté par une dirigeante, qu'elle aurait eu une relation avec son supérieur. La question lui même directement été posée.

Jamais la question n'aurait été posée à un homme. C'est blessant et destructeur, surtout quand c'est infondé. Mais il y a aussi toutes ces remarques plus anodines dont l'accumulation finit par apparaître inadmissible : les "miss", les "ma belle"... Depuis l'affaire Weinstein, on en parle et on a même lancé un réseau d'alerte. Il faut éradiquer le harcèlement mais aussi ne pas laisser passer les paroles déplacées.