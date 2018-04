A la fin du mois, prendront fin les débats sur la révision des lois de bioéthique. Des milliers de personnes se sont déjà exprimées lors de débats publics ainsi que sur Internet. Parmi toutes les thématiques abordées, la PMA (la procréation médicalement assistée) est la plus discutée.

La PMA est l'un des thèmes qui mobilisent le plus lors des débats sur la bioéthique. © AFP / Michel Stoupak

Où en est-on des débats sur la bioéthique ? Déjà plus de 12 000 personnes sont intervenues dans des échanges à Paris et surtout dans des nombreuses autres régions, à l’initiative des centres éthiques régionaux. Lors de ce débat suivi à Rouen, on parlait de PMA il y a quelques jours.

L'une des questions qui revient souvent est celle de savoir si elle doit s'étendre à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couples ? De ce débat comme dans beaucoup d'autres, il en ressort une forte mobilisation des opposants à une ouverture de la PMA aux femmes seules et en couples homosexuels.

Ils se sont manifestement plus préparés, avec une argumentation bien établie, puisée dans des documents du mouvement La manif pour tous.

Pour autant, on y aborde aussi les problèmes éventuels posés par un manque de donneurs ou par la levée , ou pas, de l’anonymat de ces mêmes donneurs.

Chacun repart souvent avec ses convictions mais les choses son dites. Pour s’exprimer et entendre les autres, il faut désormais faire vite puisqu les débats se terminent fin avril.