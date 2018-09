Les petits Français nés depuis le 1er janvier 2018 doivent recevoir 11 vaccins : une réforme inspirée de nos voisins italiens, qui ont musclé leur couverture vaccinale. Mais en Italie, à la faveur de l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement, on se pose la question de revoir ce système.

Depuis l'arrivée d'un nouvel exécutif, dirigé par la Ligue et les 5-Étoiles, le débat sur la vaccination est relancé, et la confusion règne, alors que les petits Italiens font leur rentrée scolaire.

À l’origine de ce pataquès, une loi, pourtant claire. Adoptée sous l’ex-gouvernement de centre gauche, elle a rendu 10 vaccins obligatoires, contre 4 auparavant. La loi (dite Lorenzin) est entrée en vigueur il y a un an, avec l’appui du corps médical., dont le docteur Alberto Villani, qui préside la Société Italienne de Pédiatri :

Les anti-vaccins, ou simplement les parents sceptiques, ont trouvé un relais politique avec l’arrivée au pouvoir de la coalition Ligue - 5 Etoiles, qui sur le sujet des vaccins tombe d’accord : un assouplissement est nécessaire. Andrea Cecconi porte ce point de vue. Il est député, proche des 5 Etoiles, père de trois enfants en bas âge qu’il n’inscrit pas à la crèche et à la maternelle pour ne pas les faire vacciner.

En attendant cette nouvelle loi, les parents doivent montrer patte blanche lors de la rentrée des classes. Si leur enfant n’est pas vacciné à 6 ans (âge de la scolarité obligatoire), et que l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations, les parents se voient infliger une amende... En théorie.

Car dans les faits, il est facile de déjouer l’administration. Delfo, par exemple, joue la montre en multipliant les courriers réclamant des informations sur les effets des vaccins. Il ne les obtient pas et inscrit, sans conséquence aucune, ses enfants de 6 et 8 ans à l’école publique à Rome sans les avoir vaccinés.

À l’âge de huit mois, mon fils a eu des pertes d’attention. Il fixait un point fixe sans bouger. On a fait le rapprochement avec les vaccins. La question c’est pourquoi, en tant que parent, je devrais administrer un médicament à mon enfant qui est en pleine santé ? On ne jure que par les vaccins pour lutter contre ces maladies, sans investir ailleurs ! Moi, ça me va si on vaccine tout le monde quand il y a une vraie épidémie, mais avant ça, je voudrais qu’on détermine si certains enfants peuvent réagir plus que d’autres aux vaccins et à certaines maladies.