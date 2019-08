Rediffusion d'un reportage du 12 mars dernier, réalisé durant le tournage du film "Petit pays" d'Eric Barbier, adaptation du roman de Gaël Faye. Un film qui évoque la fin de l'insouciance pour un enfant qui grandit au Burundi et dont la vie va basculer avec la guerre et le génocide du Rwanda.

Tournage de Petit Pays, d'après le roman de Gaël Faye, à Gisenyi au Rwanda © Radio France / Isabel Pasquier

C'est un tournage de film pas comme les autres. À Gisenyi , au bord du lac Kivu , dans la cour d'un orphelinat, on tourne une scène de retour des réfugiés rwandais dans leur pays. Des femmes avec des bébés dans le dos et baluchons sur la tête arrivent.

Mise à part l'acteur français Jean-Paul Rouve et les plus jeunes participants, les acteurs sont des rescapés du génocide, des non-professionnels qui rejouent leur vie devant la caméra.

Tournage de "Petit pays" au Rwanda, avec Jean-Paul Rouve, au centre © Radio France / Isabel Pasquier

Gaël Faye, auteur du roman multi-récompensé vendu à plus d'un million d'exemplaires rien qu'en France et traduit en 36 langues, est aussi co-scénariste de ce film qui met en images l'exil de son enfance. Pour lui, le Rwanda est un paradis perdu, anéanti par l'enfer de la guerre civile et du génocide.