Gibraltar, petit bout de Royaume-Uni à la pointe sud de l’Espagne a voté à 96% pour rester dans l'Europe, mais il se prépare maintenant à un Brexit dur, de quoi remuer bien des tensions avec le voisin espagnol.

C'est un territoire de 7 kilomètres carrés, en forme de promontoire vers la Méditerranée : pour y entrer, il faut passer par la Linea de la Conception, ville espagnole où débute l'unique voie terrestre en direction de Gibraltar. Près de 14.000 personnes, des travailleurs frontaliers y convergent chaque jour pour passer la frontière, en voiture ou à pied.

Premier bâtiment traversé, celui de la douane espagnole : il faut tenir son passeport ouvert à hauteur de visage, l’agent y jette à peine un regard, pas besoin de s’arrêter de marcher. 50 mètres plus loin, même topo face aux autorités britanniques, le regard est un peu plus appuyé, mais là aussi on passe très rapidement.

En moins d’une minute, on a changé de pays : une cabine téléphonique rouge est là pour le décor. Mais autour de nous, on entend toujours parler espagnol…notamment dans ce groupe de femmes de ménages.

"Ici on parle espagnol ! Parmi les travailleuses, on est beaucoup plus d''Espagnoles que de femmes de Gibraltar. Sans nous, ils ne seraient rien ici"

Plus du tiers de la population active vient de l’autre côté de la frontière. Espagnols, marocains, roumains. On poursuit la marche, le long de la piste d’aéroport avec Laeticia, une designeuse qui s’inquiète de l’après-Brexit : " Je ne sais pas trop, je pense que la police va systématiquement demander nos passeports et sera plus lente, il y aura donc plus de monde, ça peut donner 3 heures ou 6 heures d’attente, ça deviendra peut-être impossible de passer la frontière pour aller au travail ! "

C’est déjà arrivé quelques fois : la frontière est utilisée par les gouvernements pour passer des messages au voisin. Peter est guide touristique, il nous raconte un épisode en 2013 : "On a eu des retards de frontières tels que les voitures allaient jusqu’à "Europa point", tout au bout, avec jusqu’à 10 heures d’attente pour passer ! C’était juste après que le gouvernement local ait décidé de construire une digue artificielle ( juste à côté de l’aéroport). Les blocs de béton étaient disposés dans les eaux espagnoles, ça a été considéré comme un conflit entre les pays".