Le mal-logement est un problème endémique en France et les politiques publiques -sans doute sous financées-, n'arrivent pas à y remédier. D'après la Fondation Abbé Pierre, 4 millions de personnes sont mal logées, dont un million privées de logement personnel.

La résidence Villa Village à Lille © Radio France / Cécile Bidault

Le luxe d'un hôtel particulier du 17e siècle, au cœur de Lille. Il a été racheté et entièrement rénové et transformé en résidence intergénérationnelle par une riche héritière parisienne, Anne De la Baume, pour en faire un lieu où vivraient ensemble, cabossés par la vie ou non, jeunes, vieux, de toutes origines sociales ou culturelles.

Son rêve, son utopie, elle l'a financé elle-même

Anne De la Baume a ouvert Villa Village à l'automne dernier pour un budget total de 3 millions d'euros. Elle a réuni cette somme en vendant des tableaux et des œuvres d'art qui appartenaient à sa famille. Elle n'a demandé aucune subvention. Elle réalise ainsi un rêve de jeunesse : mêler les générations et les origines sociales. Sa récompense aujourd'hui c'est de voir des personnes stabilisées dans un logement, avec des perspectives d'avenir.

Dans cette résidence intergénérationnelle, étudiants, jeunes actifs, anciens sans-abris, personnes âgées, étrangers, tout le monde trouve sa place dans les 11 logements entièrement équipés et aux loyers très très modérés.

À Villa Village, pas besoin de garant pour signer le bail. Pas de chèque de caution. Et on ne vous demande pas un mois de loyer en avance. "Le fait d'être ici, posé, on peut faire ses papiers, on peut retrouver du travail. Cela nous a redonné le sourire", explique Anthony, l'un des locataires, qui vivait précédemment à la rue.