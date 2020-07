Elles sont jeunes, parfois juste majeures, et partout dans le monde elles bousculent le jeu. C’est la "génération Greta". Aujourd'hui le portrait de Sonita Alizadeh : cette jeune afghane a réussi à échapper par deux fois au mariage précoce arrangé par ses parents et rappe pour dénoncer les mariages des enfants.

"Laissez moi vous le murmurer, pour ne pas qu'on entende que je vous dise qu'on vend les petites filles. On ne doit pas m'entendre, c'est interdit par la sharia. Les femmes doivent se taire, c'est la tradition".

Sur l'écran, un micro à la main, celle qui prononce ces mots est une petite fille, à peine une adolescente, en robe de mariée, le visage bleui par les coups, un code barre imprimé sur le front.

Le clip s'intitule Filles à vendre, le visage c'est celui de Sonia Alizadeh, née à Hérat, en Afghanistan, il y a peine de plus de 20 ans.

"Mon enfance, c'était celle de tous les Afghans, remplie par la guerre, la pauvreté, la peur de perdre un proche. Nous avons quitté l'Afghanistan parce que ma famille avait peur de la guerre, des talibans. Nous avons fui pour l'Iran, pour notre survie."

En Iran en ce milieu des années 2000, la famille de Sonita Alizadeh ne connaît peut-être plus la guerre, mais la fragilité d'une vie de réfugiés, sans papiers, les discriminations, la solitude, le rejet, la peur, et l'avenir... bouché.

"Ce que je voulais, c'est être capable de lire et écrire mon nom, lire ce qu'il y avait sur les pancartes, je voulais pouvoir lire n'importe quoi."

Ses premières lettres, Sonita les déchiffre dans une mosquée. Les enfants de réfugiés ne sont pas les bienvenus dans les écoles iraniennes. On se méfie d'eux. Ses parents n'ont pas d'argent, encore moins à dépenser pour l'éducation d'une fille.

De Machad, la famille émigre vers Téhéran. C'est là qu'une ONG prend en charge la jeune fille pour lui donner accès à l'éducation, et un boulot de femme de ménage : "C'était important pour moi de gagner de quoi payer mes fournitures scolaires, car mes parents n'en n'avaient pas les moyens, et mes frères ne voulaient pas que j'étudie."

Au sein de l'association, Sonita rencontre des éducateurs, des gens qui lui font comprendre une chose, raconte-t-elle aujourd'hui :

Sonita bout. Elle voit l'injustice partout, dans le travail des enfants, dans la vulnérabilité des réfugiés, dans l'impossibilité pour les femmes d'exister. Personne, pense-t-elle, pour porter leurs voix :

Alors j'ai décidé de m'exprimer. Un jour où j'étais en train de nettoyer le sol, j'ai entendu Eminem, je ne savais pas qui c'était... Il était tellement en colère et je me suis sentie tellement connectée à lui. Et c'est là que j'ai décidé de rapper.