Daphne Caruana Galizia, une journaliste indépendante maltaise, a été tuée dans l'explosion de sa voiture il y a six mois, le 16 octobre 2017. Six mois après, l'enquête autour de sa mort piétine : trois hommes ont été interpellés mais les pistes autour du commanditaire de l'assassinat restent ténues.

Mémorial à Bidnija réclamant justice pour Daphne Caruana Galizia © Thomas Brémond / Premières Lignes / Forbidden Stories

Daphne Caruana Galizia était mariée à un avocat, Peter, et avait trois fils, Andrew, Paul et Matthew. Ce dernier est journaliste au sein de l’ICIJ, le consortium d’investigation à l’origine notamment des Panama papers et Paradise Papers.

Suite à son assassinat, 45 journalistes représentant 18 médias, dont France Télévisions, Radio France et Le Monde, ont décidé de reprendre son travail sur la corruption et les circuits internationaux de blanchiment d’argent sale. Une collaboration unique pour maintenir en vie les enquêtes de Daphne Caruana Galizia, coordonnée par l’organisation Forbidden Stories.