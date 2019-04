La présidentielle américaine aura lieu dans un an et demi, en novembre 2020. Mais déjà la course à l’investiture démocrate est lancée pour savoir qui affrontera Donald Trump. 18 candidats sont en campagne et le plus jeune d’entre eux commence à faire sérieusement parler de lui : Pete Buttigieg, 37 ans.

Pete Buttigieg est le premier candidat à la Maison-Blanche ouvertement gay. À chaque débat, passage télévisé ou meeting, il fait forte impression © Radio France / Gregory Philipps

Pete Buttigieg est le maire de la petite ville de South Bend, Indiana. Il est le premier candidat à la Maison-Blanche ouvertement gay. Et surtout à chaque débat, passage télévisé ou meeting, il fait forte impression. Hier inconnu, "Mayor Pete" comme l’appellent ses administrés, ne cesse de grimper dans les sondages. Reportage chez lui à South Bend, dans l’Indiana.

Pete Buttigieg est le maire de la petite ville de South Bend, Indiana © Radio France / Grégory Philipps

Le Sunrise Cafe ressemble à ces "diners" des années 50, aux banquettes en moleskine, vestige d’une époque où les usines automobiles Studebaker faisaient vivre la petite ville de South Bend, Indiana. La patronne Janis raconte qu’Obama est venu déjeuner ici un jour de 2008 pendant sa première campagne, et que le maire Pete Buttigieg, désormais lui aussi candidat à la Maison Blanche, est un habitué.

Au comptoir, Ralph, un client plutôt républicain mais admiratif du début de campagne de "Mayor Pete" confie : "Il est plutôt au centre de l’échiquier et sait écouter les deux camps. Les autres candidats à l’investiture démocrate sont trop à gauche. Et puis c’est un bon garçon américain. Il a été dans l’armée. Il est ouvertement gay, mais sans le revendiquer à chaque fois. Il est parfait. Parfait pour les démocrates. Parfait pour l’Amérique. Moi il me fait penser à Kennedy". Attablés un peu plus loin, Barbara ajoute : "il est excellent comme maire. J’ai quitté South Bend pendant dix ans, quand je suis revenu la ville était transformée". Craig, un autre client ajoute : "Il est très brillant. Il est temps qu’une nouvelle générations de politiciens arrive au pouvoir".

Sous la pluie et dans le froid de cette mi-avril en Indiana, ils sont déjà des centaines de supporters réunis devant l’ancienne usine automobile reconvertie en lieu d’accueil pour des entreprises du secteur des nouvelles technologies. C’est dans ce hangar que Buttigieg a organisé son premier vrai meeting. Pour faire patienter les militants, l’équipe de campagne du candidat demande à la foule de répéter et de clamer ce nom de famille, d’origine maltaise et réputé imprononçable. Prononcez : "Boot Edge Edge".

Pour soutenir ce jeune démocrate, il faut déjà réussir à prononcer son nom.... © Radio France / Grégory Philipps

Un parcours sans faute et un profil atypique

Ils parle huit langues. Est vétéran de la guerre en Afghanistan où il a servi pendant sept mois. Marié depuis 2018 à son compagnon de 29 ans, Chasten. Buttegieg l’invite d’ailleurs sur scène et durant son discours évacue facilement la question de son homosexualité : "Au fait... Quand j’étais en Afghanistan, les soldats que je commandais, la seule chose qu’ils voulaient savoir c’était si mon fusil automatique était bien chargé ou non. Ils se fichaient de savoir si à la maison j’avais un ou une petite amie"

Le professeur David King a eu Pete Buttigieg comme étudiant à Harvard et témoigne : "Il y a quinze ans, Pete était un garçon très réfléchi, assez calme, il avait un mélange de confiance en lui et d’humilité. Et c’est la même personne que nous voyons aujourd’hui. Dans cette campagne électorale qui débute, tout est en train de s’aligner dans la bonne direction pour lui. Le fait qu’il vienne du Midwest, qu’il ait cette expérience de maire, le fait qu’il ne soit pas perçu comme quelqu’un d’empêtré à Washington. Tout ceci lui donne un avantage stratégique. Moi, je considère qu’il est l’antidote à Trump."

L'ancien militaire parle huit langues et notamment le Français © Radio France / Grégory Philipps

Avant de repartir sur les routes (New-York et Iowa), à la sortie de son meeting, le candidat démocrate accepte de dire quelques mots en français à France Inter : "Le message [délivré aujourd’hui], c’est qu’il faut se concentrer sur le futur de l’Amérique. Notre génération doit affronter les problèmes qui se posent, de manière unie. Pas comme si ces difficultés ne concernaient que les autres".

Un héritier d’Obama ?

Avec son nom de famille que l’Amérique apprend peu à peu à connaître et à prononcer, Buttigieg connaît une difficulté similaire à celle que Barack Hussein Obama avait rencontrée en se lançant en politique, à l’époque à Chicago, pour devenir sénateur de l’Illinois. C’est l’avis de Renee Ferguson, ex journaliste de NBC, figure médiatique de Chicago, amie du 44e président des États-Unis, et aussi du candidat Buttegieg : "Pete n’est pas très différent de Barack. C’est un vrai dirigeant. Il a de l’expérience. Alors oui… Il a un nom difficile à prononcer, et il a l’air très jeune, mais croyez moi c’est déjà un grand monsieur".

Pete Buttigieg a déjà collecté plus de 7 millions de dollars sur son seul nom, inconnu jusqu'alors. Et dans l’État test de l’Iowa, il occupe désormais la troisième place dans les sondages, derrière Bernie Sanders et Joe Biden (qui ne s’est pas encore déclaré). À South Bend, le jeune homme et son compagnon habitent une belle bâtisse sur les bords de la rivière Saint-Joseph. On la repère aisément : c’est une maison… blanche, avec des colonnes. Les administrés de Mayor Pete veulent y voir un signe…