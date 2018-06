Le débat sur la mine de la Montagne d’or en Guyane touche à sa fin avec une dernière réunion publique ce lundi à Saint-Laurent-du-Maroni. Début avril, un premier débat public a été très virulent. Les Amérindiens se mobilisent. Reportage d'Anne-Laure Barral.

Ce projet de méga-mine avec une fosse grande comme 32 stades de France en pleine forêt amazonienne devrait ouvrir en 2022 pour extraire 85 tonnes d’or au moins pendant 12 ans. Reste à obtenir l'autorisation pour ce projet qui divise la Guyane mais aussi l’exécutif . Emmanuel Macron y est plutôt favorable alors que le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot non !

L'entreprise aux capitaux russes et canadiens promet 750 emplois.

Parmi les opposants, la communauté amérindienne s’est mobilisée en particulier les jeunes qui y voient plus qu’un combat environnemental mais aussi un combat culturel.

Au bord du fleuve Maroni, le village amérindien Village Pierre, quelques maisons en bois sur pilotis, une école en préfabriqué, une salle commune. Bernard vit ici avec sa femme et ses deux enfants. Il ne veut pas du projet de la Montagne d’or situé pourtant à 100 kilomètres.

A 31 ans Bernard parle comme s’il avait 500 ans de comptes à régler avec l’Histoire. Car ce projet de la Montagne d’or ravive les tensions d’une communauté qui se sent déconsidérée, à l'image de Tony, chef coutumier du village de Prospérité.

Il ne faut pas imaginer ces Amérindiens en chasseurs/cueilleurs vêtus de pagnes. Ils possèdent des smartphones et suivent aussi les matchs de la Coupe du monde de football sur leur télé. Mais beaucoup se sentent coincés entre deux cultures

Avec un taux de suicide dix fois plus élevé chez les Amérindiens de Guyane que dans le reste du pays, en particulier chez les jeunes.

Carlos s’est donné la mort en laissant une lettre :

"Si nos ancêtres revenaient ici aujourd’hui, je suppose qu’ils penseraient s’être trompés de village. Nous les jeunes, on s’est habitué à tout acheter. Du coup on ne sait plus rien faire. Ils se disent fiers d’être Amérindiens mais ils rêvent d’être comme les Blancs et de posséder les mêmes choses. Dans quelques années, cela ne voudra plus rien dire parce qu’ils ne sauront rien de notre passé, de nos ancêtres, de notre culture."

Son ami Christophe Pierre a 25 ans. Responsable de l’association des jeunesses autochtones de Guyane, il a choisi un nom amérindien "_Yanuwana"qui veut dire "grand condor"._ Pour lui, le projet de la méga mine va contre son identité culturelle.

Un atout économique

Pour la plupart des élus de Guyane, la mine, ses 750 emplois et ses infrastructures sont des opportunités de développement. Les responsables de la compagnie minière estime que ceux qui ne veulent pas du projet ne sont qu’une minorité. D'ailleurs, les Amérindiens ne sont que 15 000.

Marie Fleury, ethno-botaniste au muséum d’histoire naturelle à Cayenne rappelle : "D'un côté on a une vision qui va exploiter les ressources du sous-sol et de l'autre côté on a des populations qui on toujours vécu dans la forêt et de la forêt. Ca n'a rien à voir avec l'écologie, c'est simplement un état d'esprit qui fait qu'on vit sans impacter un élément naturel. Les habitants font partie de cette forêt, c'est ça la différence essentielle."

Les jeunes mobilisés

Ce lundi soir encore pour le dernier débat à Saint-Laurent-du-Maroni, les jeunesses autochtones disent "non à la montagne d’or" et sont prêtes à poursuivre le combat au fin fond de la forêt s’il le faut. Ils se demandent même si une ZAD (Zone A Défendre sur le modèle de celle de Notre-Dame des-Landes) en Guyane, pourrait marcher...

