On a souvent parlé de la fraude fiscale des contribuables français vers la Suisse. Ce qu'on sait moins, c'est que des Suisses fraudent aussi en France : tous les frontaliers suisses ne se déclarent pas au fisc. Le manque à gagner pour les collectivités se compterait en dizaines de millions d'euros.

🔉 SUR LA FRONTIÈRE | Retrouvez tous les reportages de la Rédaction internationale

7h30, l'heure de pointe à la douane de Saint-Julien-en-Genevois. Des milliers de frontaliers passent ici chaque jour pour aller travailler à Genève. Ce matin le maire de la ville Antoine Vieillard traque les fraudeurs potentiels. Pour cela, une seule solution : arrêter les voitures avec des plaques suisses.

Il y en a beaucoup… mais bizarrement, aucun de ces conducteurs suisses n'habite en France. Pas facile de dire au maire de sa ville qu'on ne paye pas forcément tous ses impôts :

Il y a beaucoup de gens qui disent avoir dormi chez leur copine ou leur copain, beaucoup d'autres qui disent avoir eu un accident la veille et roulent avec une voiture de remplacement. Les gens ne sont pas à l'aise sur le sujet. C'est tant mieux, parce qu'on a pas à être à l'aise quand on viole les lois du pays dans lequel on vit.