Le vélo va-t-il concurrencer la camionnette et le scooter pour les livraisons en ville ? Le phénomène se développe, notamment à Paris, grâce aux nouvelles pistes cyclables express, et au vélo cargo électrique, capable de transporter de grosses charges sans effort.

Un livreur à vélo cargo de l'entreprise Aquarelle spécialisée dans la livraison de fleurs © Maxppp / IP3 / Bruno Levesque

Simon le Prince est cyclo-plombier à Paris. Il circule à vélo cargo, un vélo électrique équipé d'une grosse caisse à l'avant pour ranger ses outils. Ce jour-là, il effectue un dépannage pour une fuite de robinet dans le 20e arrondissement. Il a mis vingt minutes pour faire le trajet depuis son atelier dans le 19e et s'est garé sans difficulté juste devant la porte. Un scénario inimaginable lorsqu'il dépannait en camionnette. "En camion, j'étais toujours stressé, trop de bouchons, trop de trafic, impossible de se garer, là je ne le ressens pas, je me faufile et voilà", raconte-t-il.

Son mode de transport suscite un capital sympathie auprès de la cliente, qui l'a appelé en connaissance de cause. "J'essaye de consommer responsable au quotidien et donc je me suis dis que faire appel à un cyclo-plombier, c'était pas mal", explique la trentenaire.

Elian Aluin est le fondateur de cette start-up de cyclo-plomberie créée en 2014. Depuis, pour faire face à la demande, il a embauché deux salariés. Pour lui, le vélo est un choix écologique mais aussi économique.

Elian Alluin est cyclo-plombier depuis 2014 dans Paris © Radio France / Sandy Dauphin

Avec la crise du Covid, le boum des livraisons

Avec la crise sanitaire, beaucoup de citadins se sont habitués à tout se faire livrer à domicile : colis, plats à emporter. Othman Razine a cofondé Vély-Vélo, une start-up qui loue des flottes de vélos électriques aux entreprises, surtout de livraisons. "Je gérais trois restaurants avec livraison en scooter… On s’est dit que c’était pas le bon moyen. On propose le vélo électrique".

Othman Razine a co-fondé un service de location de flottes de vélos électriques destinées notamment aux entreprises de livraisons © Radio France / Sandy Dauphin

Et si le vélo électrique peut se développer dans Paris comme véhicule utilitaire, c’est aussi parce que le réseau de pistes cyclables s’est étoffé, par exemple avec la rue de Rivoli transformée en sorte de voie express vélo.

Philippe Genty est le porte-parole des Boites à vélos, l’association professionnelle des entreprises qui ont choisi le vélo comme véhicule utilitaire (artisans, professionnels de la santé, paysagistes et aussi livreurs). La cyclo-logistique n’en est encore qu’à ses débuts en ville, souligne-t-il. "Le vélo cargo peut transporter jusqu’à 300 kilos. On a un adhérent qui livre dans Paris en péniche, avec flottilles de vélos électriques pour quadriller".

À l'avenir on peut imaginer la multiplication des hubs de livraisons, c'est à dire ces centres de livraisons dans lesquels les camions viennent déposer les colis en périphérie des villes et à partir desquels des flottilles de vélos cargos viennent prendre en charge ces colis pour les livrer de manière propre et silencieuse.

La cyclo-logistique trace sa route : 2020 a été une année record, avec 11 000 vélos cargos vendus, c’est deux fois plus que l’année précédente. Le projet de loi climat prévoit par ailleurs une nouvelle prime à l'achat pour les professionnels.