Anti-immigration, anti-féministe, homophobe, fervent défenseur de l’unité de l’Espagne contre les indépendantistes catalans, le parti espagnol entend bien percer aux législatives et aux européennes. Reportage en Andalousie, le laboratoire de Vox.

Sur un stand d'information du parti Vox, à Camas, Andalousie. Le parti d'extrême droite espagnol a fait de cette région son laboratoire. © Radio France / Isabelle Labeyrie

C’est un parti qui a déjà fait exploser le paysage politique espagnol. Après avoir fait irruption au parlement andalou, le 2 décembre dernier, il veut désormais conquérir le pays tout entier, s’imposer aux législatives du 28 avril comme aux européennes du 26 mai.

María José Piñero, députée de Vox au Parlement andalou et présidente du parti en Andalousie. © Radio France / Isabelle Labeyrie

Vox, c’est son nom, a déjà réussi à mettre fin à l’exception espagnole, seul pays d’Europe qui n’avait pas de mouvement d’extrême-droite structuré.

Anti-immigration, anti-féministe, homophobe, fervent défenseur de l’unité de l’Espagne contre les indépendantistes catalans, le petit parti voit grand. Mais quel est son programme, quelles sont ses méthodes ?

Un militant de Vox, en Andalousie. Le parti entend bien gagner du terrain lors des législatives du 28 avril et, fin mai, aux européennes. © Radio France / Isabelle Labeyrie

Une poignée de militants en gilet fluo, quelques tracts sur une table de camping – recouverte d'un drap vert pomme, la couleur du parti : à Camas, ville dortoir en banlieue de Séville, Vox vient à la rencontre de ses électeurs. "Nous, on écoute les citoyens", dit l'un des organisateurs, "on ne vient pas, comme les autres, avec des idées toutes faites".

Ici le taux de chômage flirte avec les 30%, dans une région qui est déjà l'une des plus pauvres d’Espagne. Alors très vite, sur la place ensoleillée de la mairie, on parle immigration, insécurité, laxisme des autorités. "Au moins, Vox, ils peuvent régler tout ça... On a besoin d’une personne à poigne, que ça file droit !" dit une habitante, qui signe une pétition de soutien au parti.

Vox, parti populiste, parti d'extrême-droite ? Ses membres récusent les qualificatifs. On n’est pas d’extrême-droite !! dit Gonzalo Alba, entrepreneur et militant. C’est une étiquette qu’ils nous collent, et vous savez pourquoi ? Parce qu’ils ont peur... Parce que nous, on dit la vérité. On gêne parce qu’on dénonce la corruption, les sociétés fictives !"

Pour résoudre la pauvreté, l'un de ses thèmes de prédilection, Vox propose de faire des économies dans les administrations, en supprimant même les compétences régionales.

A coup d'arguments populistes, jouant sur le discrédit et l'usure des deux grands partis dominant la scène politique espagnole, le Parti Populaire (PP) et le Parti socialiste (PSOE), englués dans des affaires de corruption, Vox a réussi à remporter 12 sièges au parlement andalou aux élections de décembre dernier. 12 sur 109. Alors pour les étapes suivantes, pas question de changer de méthode.

"A Vox, on est des gens ordinaires, pas des politiciens professionnels ! rajoute Gonzalo Alba. Moi j’ai une petite entreprise, il y a des salariés, des retraités... Ce qui nous intéresse ce n’est ni la fonction, ni le fauteuil, ni le salaire... Nous, on travaille pour l’Espagne."

Le populisme s'ancre dans le monde entier

Marie-Carmen, 72 ans, se laisserait presque convaincre. "Ecoutez... on doute ! Moi, j’ai toujours été pour le Parti Populaire. Mais... j’ai perdu confiance. Eux, Vox, on ne les connaît pas bien, ils sont nouveaux... mais s’ils font ce qu’ils disent, je voterai pour eux !

La discussion se termine dans de grandes embrassades... sous le regard sévère d'une vingtaine de personnes, rassemblées de l’autre côté de la place. Silencieuses, derrière une grande banderole : "non au fascisme à Camas".

A chacune de ses interventions, Vox subit l'hostilité d'une partie des espagnols, mais le mouvement est lancé dit le journaliste Juan Miguel Baquero.

"Le message de ce "national populisme" imprègne de plus en plus les esprits, partout dans le monde : Trump aux Etats-Unis, Bolsonaro au Brésil, Matteo Salvini en Italie, Marine Le Pen en France... En Espagne, son influence va s'étendre. Le scénario qu'on a connu en Andalousie va se reproduire ailleurs, dans d'autres régions, avec des coalitions de droite qui seront contraintes de gouverner avec l’appui de l’extrême-droite."

A Camas, "l'opération proximité" terminée, les militants replient leur table de camping. Demain ils seront dans un autre village : travail de fourmi à travers tout le pays, jusqu’aux élections du 28 avril.