Elles sont jeunes, parfois juste majeures, et partout dans le monde elles bousculent le jeu. C’est la "génération Greta". Aujourd'hui, portrait de Naomi Seibt, souvent présentée comme "l’anti-Greta Thunberg". Cette allemande fêtera ses 20 ans en août et c'est sur Youtube qu'elle exprime son climatoscepticisme.

C'est sans bouger de chez elle, installée chez sa mère à Münster dans l’ouest de l’Allemagne, que Naomi Seibt a trouvé un public. Publier des vidéos sur Youtube est sa seule activité.

Elle y raconte ce qui lui passe par la tête et commente l'actualité. Tout se passe au 1er étage de cette jolie maison, dans sa chambre d’adolescente, 10m² tout au plus. Dans un coin, un bureau sur lequel est posée une pile de livres où trône un petit micro. Et c’est là qu’elle se tient debout face à la caméra de son téléphone portable.

En lançant sa chaîne l’an passé, le 24 mai 2019, Naomi Seibt réalise alors comme elle dit "son petit rêve secret", pouvoir exprimer librement ce qu’elle pense, faire comme ses aînés qu’elle regarde aussi sur Youtube depuis l’âge de 14 ou 15 ans et qui ont façonné sa vision du monde et sa culture politique : le libertarianisme.

Ce sont des suprématistes blancs, des promoteurs des théories du complot, des figures du mouvement américain Alt Right, la droite alternative qui a émergé en 2016 pendant la campagne de Donald Trump. Le Président américain que Naomi Seibt défend régulièrement dans ses vidéos ou sur son compte Twitter. En Allemagne, c’est le parti d’extrême droite, AfD qui a les faveurs et le vote de cette jeune allemande.

"Je ne me considère pas comme 'techniquement' de droite. Je m’oppose à cette façon de penser : c’est noir ou c’est blanc, on est de droite ou de gauche, tout ça c’est ridicule ! Je suis juste en faveur de plus de liberté. Il faut moins de protection sociale, moins d’impôts, moins d’Etat. Les gens vous disent souvent 'mais on vit en démocratie' et ça c’est vraiment une façon simpliste de voir les choses. Pour moi, l’Etat aujourd’hui est bien plus totalitaire qu’il ne l’a jamais été. Et ça, les gens ne s’en rendent pas compte."