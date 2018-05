Dans un quartier pavillonnaire inondé en janvier dernier de cette commune du Val-de-Marne, on envisage de remplacer les habitations par une zone naturelle pour absorber les crues.

Rue inondée à Villeneuve Saint-Georges en janvier 2018 © AFP / Christophe Archambault

"Allons en France" vous emmène aujourd'hui à Blandin-Bellegarde, un quartier au bord de l'Yerres, confluent de le Seine. Aujourd'hui, on y trouve des caravanes sur des parcelles et quelques arbres... Des arbres que la mairie veut voir plus nombreux : elle veut recréer une zone naturelle pour absorber les crues. Des habitants pourraient donc être expropriés, nous sommes allés à leur rencontre.

Une réunion importante doit avoir lieu à la fin du mois avec le préfet du Val-de-Marne. Les contours et le calendrier du projet devraient être fixés. Pour le moment, 41 parcelles ont été rachetées, et 150 terrains et maisons sont dans le viseur.