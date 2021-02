Ces derniers mois, plusieurs enquêtes pour viols impliquant les deux leaders français du X ont été ouvertes. Mais face à la consommation de masse du porno - 8 hommes sur 10 en visionnent régulièrement en France - des tournages "responsables" sont-ils désormais envisageables ?

Des tournages "responsables" de fils X sont-ils désormais envisageables ? © Getty / JLGutierrez

Elles sont une dizaine d'actrices françaises à avoir osé porter plainte et à mettre en cause le fonctionnement de l’industrie du X. Les deux géants du porno "made in France", Dorcel et Jacquie et Michel, sont actuellement visés, directement ou indirectement, par des procédures judiciaires pour viols, mais aussi proxénétisme, traite d'êtres humains et fraude fiscale. Deux producteurs parmi les plus influents, Pascal OP et Mat Hadix, sont en prison.

Viols, agressions sexuelles, pressions sur des actrices débutantes

La star du porno Nikita Bellucci se félicite de ces incarcérations. Dans le métier depuis 10 ans, elle a elle-même été victime d'une agression sexuelle sur un tournage : "Il y aura toujours des personnes qui profiteront de la situation parce que c'est un milieu qui n'est absolument pas cadré", explique-t-elle.

Un tout petit milieu en fait, avec quelques figures incontournables et des tournages sur lesquels des producteurs de 40 ou 50 ans peuvent faire pression sur des actrices débutantes, parfois tout juste majeures. Ces mécanismes sont dénoncés par les trois associations à l'origine de l'ouverture des enquêtes : Osez le féminisme, Le Nid, et Les Effronté.e.s dont Claire Charlès est la présidente :

"Le porno est actuellement l'angle mort des violentes faites aux femmes en France. C'est une zone de non droit où il n'y a ni syndicats ni représentants du personnel."

Alors, comment s'assurer que le consentement des actrices soit désormais scrupuleusement respecté sur les tournages ? Jacquie et Michel a communiqué sur une charte de bonne conduite. Et du côté de Dorcel, on planche actuellement sur un code de déontologie, rédigé par un avocat, un sociologue et l'actrice Liza Del Sierra, qui a déjà mené des entretiens avec une cinquantaine de professionnels du X : "Evidemment le consentement est au cœur du projet, mais il y a aussi les conditions de travail, le contractuel, la santé, donc c'est bien plus vaste que simplement le consentement", rappelle-t-elle.

Label ou coup de com ?

Les auteurs de ce code de déontologie du porno imaginent même la création d'un label, qui permettrait de repérer des productions plus respectueuses du droit du travail. Elisabeth Moreno, la ministre à l'Egalité femmes-hommes, s'est emparé du sujet, elle voit la mise en place de ces chartes éthiques comme "un premier pas", mais elle nous indique qu'elle veut que producteurs et diffuseurs aillent plus loin, en signalant désormais à la justice toute scène qui contiendrait des actes non consentis.

On est en effet encore bien loin d'une révolution selon Robin d'Angelo, auteur d’une enquête après une immersion d’un an dans le milieu :

"Pour moi, ces chartes sont juste un coup de com', assez opportuniste pour ne pas dire cynique."

Ceux qui se réjouissent que la vague MeToo déferle enfin sur l'industrie du X, suivent aussi de près les répercussions du récent scandale PornHub. Après les révélations du New York Times, le site porno le plus consulté au monde a été contraint de retirer plusieurs millions de vidéos susceptibles de contenir des viols.