Les principaux auteurs des attentats de janvier 2015 ont tous été tués au moment des faits. Comment Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly en sont-ils arrivés à commettre ces attentats ? Ceux qui les ont connus, prédicateurs, avocats, directeurs de prison, ont accepté d'en parler à France Inter.

Des gerbes en hommages aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, ici le 13 janvier 2015 à Paris © Maxppp / IAN LANGSDON/EFE/Newscom

Deuxième volet de notre série de reportages sur les attentats de janvier 2015, avant le début, la semaine prochaine, du procès aux assises spéciales de Paris. Toute cette semaine, France Inter vous propose de comprendre les enjeux de ces audiences.

Parmi les 11 accusés qui comparaîtront dans le box, manqueront les terroristes qu'évoquait l'ancien procureur de Paris au soir de l'attaque de Charlie Hebdo, les frères Chérif et Saïd Kouachi, et Amedy Coulibaly, tous tués dans leurs face-à-face avec les forces de l'ordre, le 9 janvier 2015, à l'Hypercacher, et à Dammartin-en-Goêle. Retour sur le parcours de ces trois terroristes.