Depuis plusieurs semaines, le Maroc déplace des centaines de migrants subsahariens vers le sud et le centre du pays, loin des frontières de l'UE. Abandonnés aux portes du désert, ces candidats à l'exil font tout ce qu'ils peuvent pour retourner vers le nord du pays.

Ils vivent dans un terrain vague de Branes, en périphérie de Tanger. Le squat qu'ils louaient à prix d'or a été détruit. Ces jeunes clandestins camerounais dorment sous des gravats, d'un sommeil troublé par la crainte d’être interpellés sans ménagement. Tous les matins, ils se lèvent à l'aube et se réfugient dans la forêt pour éviter les descentes de police, quasiment quotidiennes depuis le mois de juillet.

Depuis juillet selon les ONG, jusqu'à 5.000 migrants auraient été déplacés de force... Le Maroc entend lutter contre les réseaux mafieux de passeurs... Plutôt un moyen de faire pression sur l'Union Européenne

A trois reprises, Njoya a fait l'objet d'un "refoulement", arrêté, menotté et jeté dans un bus qui l'a emmené avec d'autres migrants jusqu'à Tiznit, aux portes du désert marocain, à 800 km au sud de Tanger.

Ils nous ont laissés sur l'autoroute, en plein soleil, à quatre kilomètres de Tiznit. J'ai beaucoup souffert. J'avais très faim et pas d'argent. Les compagnies de bus ne voulaient pas me vendre de billet, ou alors trois fois plus cher. J'étais obligé de mendier et de me faire envoyer un peu d'argent par ma mère pour prendre le bus et des taxis clandestins.