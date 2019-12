Pour le dernier épisode de notre série sur la fabrique des sons de votre quotidien, France Inter vous emmène dans les coulisses de France Inter ! Plongée dans la manière dont les habillages de votre radio sont pensés.

Logiciel pour la fabrication de l'habillage de France Inter © Radio France / Delphine Evenou

Pour comprendre l'habillage de France Inter, c'est-à-dire la rythmique sonore de votre radio, il faut connaître quelques mots de jargon. Ce que l'on appelle l'indic chaîne, par exemple, est la musique que vous entendez avec les trois célèbres "bip" qui marquent une nouvelle heure. L'indic chaîne est diffusé toutes les heures, jour et nuit, toute l'année.

Les génériques sont l'identité d'une émission, à l'image des notes de piano mythiques du Masque et la plume.

Il existe également les virgules; elles durent une fraction de secondes et permettent d'aérer un journal.

Enfin, les déroulants info, ces musiques que vous n'entendez jamais seules mais avec les voix des présentateurs dessus, évoluent au cours de la journée pour vous accompagner du réveil au coucher. Ces déroulants ont été composés en fonction des fréquences vocales des présentateurs ; les fréquences vocales, à l'image des empreintes digitale, sont propres à chacun. La partition des déroulants info est la même, mais les instruments et arrangements changent subtilement au fil des heures.

Le délégue à l'antenne de France Inter en studio de production © Radio France / Delphine Evenou

Le matin, pour le tapis du 5/7 de Mathilde Munos, du cor a été ajouté pour simuler un réveil matin. Pour le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, le cor est enlevé et on mise sur les instruments à cordes pour un aspect plus institutionnel pour la première matinale de France. Enfin, en avançant vers le soir, le ton se fait plus enjoué. Les trompettes et le côté "big band" apparaissent pour le 18/20 de Fabienne Sintes. Les compositeurs du duo Kraked Unit, chargés de créer le nouvel habillage de cette tranche d'information, ont voulu donner à entendre des instruments du monde entier pour l'émission Un jour dans le monde.

Loik Dury du duo Kraked Unit dans son studio d'enregistrement © Radio France / Delphine Evenou

Pour la deuxième partie du carrefour d'information, le Téléphone Sonne, le déroulant info est le même, mais joué deux fois plus lentement.

Tous ces changements d'habillage vous surprennent parfois. On estime que le pari est gagné quand au bout de deux ou trois semaines, vous ne vous souvenez plus de l'ancienne version d'un habillage !

Bonus n°1 : sauriez-vous reconnaître les habillages de nos émissions ?

Bonus n°2 : cinq habillages d'Inter à écouter au casque en intégralité 🎧

1 min Instrumental du 5/7 (Compositeur : Kraked Unit) Par France Inter

1 min Générique de la Terre au carré (Compositeur : Arno Alyvan) Par France Inter

2 min Le générique du 18/20, partie "Un jour dans le monde" (Compositeur : Kraked Unit) Par France Inter

2 min Le générique du 18/20, partie "Le Téléphone sonne" (Compositeur : Kraked Unit) Par France Inter