Pour ce nouvel épisode de la série Allons en France, nous nous sommes rendus à Bagnolet, dans le quartier des Malassis, où presque tous les commerces ont fermé leur porte, le temps d'un vaste programme de rénovation urbaine. Pour redonner vie au quartier, une épicerie éphémère a été installée dans un container.

Le projet est né il y a un an et demi, lors d'une réunion au centre de quartier Pablo Neruda. Les habitants demandent l'ouverture de commerces de proximité. L'idée d'une épicerie éphémère est soumise au maire PS, Tony Di Martino, qui juge la démarche innovante. La mairie met un peu moins de 100 000 euros sur la table.

Les plans de l'épicerie - fabriquée grâce à trois containers rouges - ont été conçus par YaplusK, un collectif d'urbanistes et d'architectes installé dans le quartier. Pour la construction, ils ont fait travailler des jeunes en service civique, ont embauché un électricien et un plombier dans le quartier.

L'épicerie est tenue par Kobi, l'ancien épicier du quartier.

Jean Menguy travaille avec Kobi à mi-temps. Ce "grand frère" du quartier est un peu a l'origine de l'idée.

Avec les travaux, ils ont tout fermé, il ne restait que la boucherie et la coiffeuse. Ça m'a énervé, on est en 2018 et on nous laisse à l'abandon. Il faut qu'on fasses les choses pour nous, personne ne les fera à notre place.