Si une expérimentation de cannabis thérapeutique doit commencer en septembre 2020 sur 3000 patients atteints de cancer, sclérose en plaques ou épilepsie, le marché de l'or vert n'en est qu'à ses débuts. Mais les industriels, en Europe et dans le monde, se positionnent.

À Cantanhede, 100 kilomètres au sud de Porto, le Canadien Tilray cultive du cannabis dans une serre d'un hectare. © AFP / Patricia DE MELO MOREIRA

En France, le cannabis thérapeutique, c'est pour bientôt. En France, une expérimentation doit démarrer au mois de septembre sur 3 000 patients atteints de cancer, sclérose en plaques ou épilepsie. Dans le monde et en Europe, ce marché de l'or vert n'en est encore qu'à ses débuts mais les perspectives sont prometteuses et les industriels se positionnent, à l'image du canadien Tilray, qui espère bien conquérir la France. Il vient d'investir 20 millions dans un site de production au Portugal que nous avons visité.

À l'approche du site de Cantanhede, à 100 kilomètres au sud de Porto, une odeur bien particulière envahit les narines. Face à nous, une serre d'un hectare, sous une chaleur tropicale, et des dizaines d'employés qui s'affairent le long d'interminables rangées de plants de cannabis. Armés de gants et de combinaisons, ils traquent la moindre anomalie qui pourrait compromettre la récolte.

Au Portugal, des conditions parfaites

"C'est une plante robuste, rustique, qui pousse très vite. A notre niveau, c'est là que ça devient difficile. Si on laisse les feuilles, la plante n'a pas assez de fleurs. On essaie de trouver la balance pour produire plus de fleurs au mètre carré", explique Alfredo Weel, ingénieur agronome sur le site.

Sous la serre, la plante pousse en trois mois. On peut donc lancer jusqu’à quatre cycles de production dans l'année. Le site a ouvert ses portes en avril dernier.

Pourquoi le Portugal ? Parce que le pays réunit trois conditions :

L'autorisation d’y cultiver le cannabis

Une main d'oeuvre abordable

Un climat très favorable

"La météo est vraiment intéressante. Il fait assez chaud, il y a assez de luminosité pour pouvoir diminuer nos consommations en électricité et avoir une empreinte carbone moindre" détaille Dounia Farajallah, directrice France de Tilray.

On exploite ici 43 variétés de cannabis, choisies pour leurs teneurs différentes en THC et CBD, deux composants déterminants du cannabis. Selon la pathologie à soigner, certains patients auront besoin d'une concentration plus ou moins forte de chaque. Le THC étant la composante psychoactive (donc euphorisante) du cannabis. Le cannabis est commercialisé ensuite sous trois formes. La fleur, les comprimés et l’huile à avaler via une pipette.

Un site sous haute surveillance

Le secret de fabrication est bien gardé, tout comme le site très surveillé, car la production est sensible à tous égards. Ici on parle bien d’industrie et de produits pharmaceutiques et comme la recherche est encore balbutiante en matière de cannabis thérapeutique, l’entreprise - pour asseoir sa crédibilité - mène des essais cliniques.

Le site fournit déjà l’Allemagne et Israël, il vise maintenant le marché français et l'expérimentation qui va s’ouvrir en septembre. Tilray compte répondre à l’appel d’offre. Confiante, l'entreprise agrandit déjà son site portugais : une serre de plus de trois hectares est en construction juste à côté de la première… et les 200 salariés seront bientôt beaucoup plus nombreux.

