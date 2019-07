Pour connaitre la petite et la grande histoire du cinéma sur la côte d'Azur, rien de mieux que, l'espace d'une journée, de jouer à la star, du palais des festival de Cannes aux studios Niçois de la Victorine.

Les studios de la Victorine retrouvent une nouvelle jeunesse. © Radio France / Philippe Lefèbvre

Se prendre l’espace d’une journée pour une star de cinéma se préparant à un tournage sur la côte d’Azur c’est possible, et cela peut être une bonne idée de sortie durant l’été.

Mais qui dit star de cinéma, dit voiture de star : pour cela, il faut se rendre dans une petite rue discrète de Nice donnant sur la promenade des Anglais ou se trouve le garage de Rent a Classic Car, une association de bénévoles dont l’objectif est de maintenir en état de rouler de vieilles gloires de l’automobile : uniquement des cabriolets comme la célèbre Rolls Corniche ou encore la Mercedes 190, rendue célèbre par Cary Grant et Grace Kelly dans « la main au collet » le film d’Alfred Hitchcock.

Une fois votre choix fait, il ne vous reste plus qu’à partir sur les routes avec votre chauffeur, qui vous conduira forcément sur la corniche et sa vue imprenable sur la Méditerranée. Les jours de grand beau temps, on comprend mieux pourquoi les centaines de réalisateurs ont posé leur caméra ici.

La lumière ici est extraordinaire, explique Arnaud Duterque dont le rôle est justement de trouver des décors naturels pour les équipes de tournage, d’abord ce sont les peintres comme Dufy, Matisse, Picasso, qui sont tous venu ici, ensuite ce furent les metteurs en scène car la lumière est exceptionnelle et en plus vous pouvez avoir tous les décors possibles, la mer, la montagne, des déserts de pierre ou encore des villes avec leurs vieux quartiers.

Mais il n’y a pas que des décors naturels. Pour s’en convaincre il suffit de franchir le portail hollywoodien des studios niçois de la Victorine qui fêteront cette année leur centième anniversaire. Plus de 1300 films ont été tourné ici des enfants du paradis au diamant du Nil en passant par des Laurel et Hardy et surtout la célèbre Nuit Américaine de François Truffaut que tous s’accordent ici à désigner comme une véritable histoire d’amour aux studios.

La célèbre grue du film "La nuit américaine". © Radio France / Philippe Lefèbvre

Hélas, à l’exception d’une série de journées portes ouvertes fin septembre, les studios ne sont pour le moment pas encore ouverts aux visiteurs. Alors pour ce faire une petite idée de ce qu’était Nice à l’époque de l’âge d’or des grands tournages il faut se rendre à l’Hôtel Masséna ou se tient l’exposition « NICE CINEMAPOLIS ».

Mais Nice partage bien volontiers avec Cannes le titre de capitale du cinéma. Alors pour terminer ce voyage de star direction Le Carlton le plus ancien de la croisette dont le nom est intimement lié au festival.

Le Carlton, le plus ancien palace de Cannes haut lieu de la mémoire du cinéma. © Radio France / Philippe Lefèbvre

Le palace est impressionnant et dans le hall ou les couloirs, on sent encore vibrer les grandes heures du cinéma y compris dans des grandes suites des derniers étages qui recèlent quelques secrets comme dans les petits dômes d’ardoise qui cachent… une salle de bain de la suite Sean Connery avec - et c’est normal pour un ancien James Bond - un ascenseur secret et privé, qui permet de se rendre de la chambre au bar.

Les fresques à la gloire des stars de cinéma dans les rues de Cannes. © Radio France / Philippe Lefèbvre

Enfin dans les rues de Cannes vous pourrez admirer de nombreuses fresques ou sont représentées toutes les stars de cinéma. Alors plutôt que de vous perdre dans la ville, un conseil : faites appel à un Greeters comme René Pierre, un Cannois amoureux du 7ème art, qui vous fera découvrir ces fresques en vous racontant la grande et la petite histoire du cinéma. Un vrai beau moment de découverte et de partage