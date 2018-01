Dans cette zone de la République démocratique du Congo, le conflit est complexe, il a fait près de 4 000 morts. Trois millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Mathilde Dehimi s'est rendue à Kamako, l’une des zones les plus touchées par les combats.

Les familles se sont cachées des mois dans la brousse, les enfants souffrent de la faim et de nombreuses maladies. © WYOP/Guillaume Binet

C'est un reportage rare que nous vous proposons ce matin. Direction le Kasaï, grande région pauvre et isolée du Congo-Kinshasa.

Une province qui n’avait pas connu de violences depuis l’indépendance du Zaïre, mais tout a changé il y a un an et demi : l’armée congolaise tue un chef coutumier qui conteste le pouvoir central du président Joseph Kabila et le Kasaï s’embrase.