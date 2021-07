Bilan à mi parcours de l'expérience pilote d'autoconsommation collective menée par des habitants de Vendée.

Sur l'ile d'Yeu, l'une des 5 maisons du quartier Ker Pikot produit de l'électricité grace aux panneaux solaires installés par le fournisseur ENGIE pour une vingtaine de voisins © Radio France / Delphine SIMON

Cet habitant de l'île d'Yeu en Vendée se chauffe grâce à de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques de ses voisins. C’est une première en France, l’expérience pilote est menée depuis un an avec l'aide de la recherche et développement du fournisseur d'énergie Engie (anciennement GDF Suez). 23 maisons, dont une dizaine de logements sociaux, au total une soixantaine de personnes partagent l'énergie renouvelable qu'ils produisent. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective entre citoyens.

Bilan à mi parcours de cette opération baptisée Harmon Yeu, menée dans le quartier de Ker Pissot, où le fournisseur d'énergie Engie (ex GDF Suez) a équipé 5 maisons de 64 panneaux solaires. À la différence des installations classiques, Antoine Vinet, qui est enseignant partage l'électricité qu'il produit. À quelques dizaines de mètres, c'est son voisin Nicolas Beneteau qui stocke l'énergie en surplus, dans une batterie de la taille d'un frigo dans son garage. Grâce à une application, la famille a changé ses habitudes de consommation d'électricité explique Cecilia, sa femme.

Désormais le périmètre autorisé s'est élargit à l'échelle de l'ile d'Yeu. Malgré des débat sur la gestion des données personnelles, le maire Bruno Noury est favorable à une généralisation de l'expérience afin de renforcer l'autonomie énergétique de son ile, entièrement dépendante du continent. C'est le fournisseur d'énergie Engie qui a mis au point l'algorithme et résolu le casse tête juridique, trop lourd à porter pour les habitants. Jean Bertrand Hardy, directeur de la stratégie et de l'innovation met en avant le très fort taux d'autoconsommation au bout d'un an :

"97% de l'électricité produite est consommée, ça veut dire que la facture est réduite de 120 euros par an, ce qui représente environ 10%"

Aujourd’hui l'autoconsommation individuelle décolle : 100 000 foyers produisent leur propre courant, encouragés par des subventions publiques. Il suffirait selon le directeur de la stratégie d'Engie que l'Etat décide de coups de pouce fiscaux semblables pour que l'autoconsommation collective suive le même chemin.