Certains éleveurs s'en accommodent, d'autres ne supportent plus la pression. Malgré des efforts réalisés depuis 30 ans, aucune solution commune n'a été trouvée avec les défenseurs des loups. Pourtant, il en existe.

Yves Lachenal, éleveur de chèvres au Col de Tamié, dans le massif des Bauges en Savoie. © Radio France / Célia Quilleret

Le loup est bien de retour en France. Ce grand prédateur, protégé, a été aperçu plusieurs fois ces dernières semaines : en Haute-Vienne, dans les calanques de Marseille, en Lorraine, ou même dans les Yvelines, aux portes de Paris. Mais cet animal fascinant dérange parfois. En Savoie, dans le massif des Bauges, malgré des efforts réalisés depuis trois décennies, il n’y a pas de lune de miel entre éleveurs et défenseurs du loup. Pourtant des solutions existent.

L'élevage d'Yves Lachenal

Deux grands chiens, Lalla et Peyo, des bergers croisés des Pyrénées et d'Anatolie, protègent en permanence les soixante-dix chèvres d'Yves Lachenal. Tous redescendus des alpages fin octobre, ils profitent des derniers jours sans neige dans leur pré, entouré de forêts. Celui-ci est situé au Col de Tamié, à 900 mètres d'altitude en bordure du massif des Bauges.

Chaussures de randonnée très solides, short et chemise épaisse à carreaux, Yves Lachenal ne craint pas le froid, même par zéro degré. Ce producteur de tomme des Bauges ne craint pas non plus le loup qui rôde dans les parages. "Le loup est là depuis 2006 et pour l'instant, on est encore là !", ironise-t-il, tout en admettant qu'il y a un "accroissement de la population des loups dans le massif et des attaques désormais sur les bovins".

Une seule attaque sur ses chèvres en dix-sept ans

Son secret tient en trois mots : "des bons chiens ! ". Mais il faut bien les choisir, et bien les élever. Il forme donc ses pairs pour leur apprendre à mieux se protéger. Il a perdu une seule chèvre en 17 ans. "À ce moment-là, la chienne mettait bas et j'ai préféré la laisser avec sa portée", confie-t-il, "or le chien laissé seul n'a pas suffi et j'ai perdu une chèvre, c'était il y a trois ans".

Il faut donc de bons chiens, qui occupent tout le territoire, et un troupeau relativement groupé.

D'ailleurs, en alpages, ce chevrier n'a pas besoin de clôture. Yves Lachenal l'avoue, il était mal vu il y a quelques années par certains éleveurs pour ses prises de position en faveur du loup. Mais aujourd'hui, pour lui, il faut dépasser ce conflit et s'adapter, car le loup est là.

Une présence bien mystérieuse sur le massif

Mais derrière cette carte postale, le président de la chambre d'agriculture de Savoie Mont Blanc, Cédric Laboret, lui-même éleveur de vaches laitières, a une toute autre vision, loin du conte de fées.

"Ce n'est pas aussi idyllique, tempère-t-il, la pression n'est pas tenable, les éleveurs sont à bout". Il y a eu en effet près de 500 attaques en 2021 en Savoie selon lui, et "comme les animaux sortent en avril, on est à deux ou trois attaques par jour de loup dans le département, c'est cela la réalité", insiste-t-il.

Pour lui, "la question est de savoir si l'on veut maintenir l'élevage extensif, dans les pâturages, en protégeant les éleveurs, ou si l'on arrête ! " Et comme il ne veut plus vivre "dans ces conditions-là", avec la peur de trouver une bête blessée, "qu'il faudra finir de tuer", il estime qu'il faudra bien abattre des loups.

Sauf que leur présence est bien mystérieuse dans le massif. Où vivent-ils ? Combien sont-ils ? Les élus du parc naturel régional tentent de rétablir le dialogue mais ils manquent de données scientifiques.

Jean-François Lopez, chargé de mission au sein du parc, teste des solutions techniques, comme ces colliers à ultra-sons, une solution venue d'Afrique du Sud et utilisée là-bas pour éloigner les hyènes, les chacals ou les guépards des troupeaux. "Ces colliers placés sur les bovins permettent d'éloigner les loups, lorsque les vaches s'énervent, car les ultra-sons sont désagréables pour le prédateur", précise-t-il. Mais l'expérimentation a tout juste commencé.

Il y aurait au moins une meute, et peut-etre deux, sur les pentes du massif des Bauges en Savoie © Radio France / Célia Quilleret

Le loup, ennemi pour certains, allié précieux pour d'autres

Or ce loup, trop souvent attiré par les troupeaux, a un "rôle précieux à jouer", rappelle Arnaud Gauffier, directeur des programmes au fonds mondial pour la nature, le WWF.

Ce prédateur régule des populations de cervidés, de sangliers, il permet d'éviter des dégâts sur la végétation, les forêts, et les cultures.

L'idée est donc de mieux protéger les troupeaux pour l'empêcher d'aller se servir facilement. Il vaut mieux qu'il dévore quelques sangliers ! "Sinon, on continuera à avoir de la prédation et une explosion de la faune sauvage, détaille-t-il, car le loup ne jouera pas son rôle de régulation".

Le programme européen LIFE

Voilà peut-être une piste pour réconcilier éleveurs et défenseurs de la nature. Un programme LIFE, financé par l'Union européenne, et intitulé "Life Euro Large Carnivores" vise à permettre aux États européens de partager leurs bonnes pratiques. Car la présence du loup en Espagne ou au Portugal est beaucoup moins conflictuelle qu'en France. En Suisse, les éleveurs sont par exemple dotés gratuitement de chiens de protection.

Un peu plus de 620 loups circulent en ce moment sur le territoire français, mais ce chiffre officiel est contesté par les éleveurs. Des recherches sont nécessaires pour dépassionner le débat. Dans le massif des Bauges, devenu calme avec l'hiver, une meute a été détectée l'été dernier, avec une louve allaitante et des petits. Il y aurait peut-être une deuxième meute mais ce n'est pas certain. La nature garde le secret pour le moment.