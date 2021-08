Vous ne les verrez pas mais ils vont faire la campagne. Cette semaine, nous vous faisons découvrir les femmes et les hommes qui vont travailler dans l’ombre des candidats à la présidentielle de 2022. Ce matin : Xavier Bertrand.

Xavier Bertrand s'est lancé dans la course à l’Élysée depuis mars dernier avec une poignée de fidèles © AFP / Jean-François MONIER

"Les Hauts de France m'ont fait l'honneur de m'accorder à nouveau leur confiance. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français." Au soir de sa réélection dans les Hauts-de-France, le 27 juin, Xavier Bertrand confirme. Il est lancé dans la course à l’Élysée depuis mars dernier avec une poignée de fidèles, sa propre association et un nouveau venu.

"En 2017, j'ai été directeur de campagne de François Fillon." Car en politique, on peut toujours rebondir… Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu (Isère) est de retour au poste le plus stratégique : responsable du projet présidentiel de Xavier Bertrand. D’une droite conservatrice à une droite sociale, pas de problème pour lui… "Je suis surtout un élu local puisque je suis maire de Bourgoin-Jallieu, puis j'ai d'autres mandats en Isère. Et je connais Xavier depuis longtemps. Et ça fait un an maintenant que je travaille à ses côtés." Avec toujours, à portée de main, le projet de François Fillon, pour dire "Attention Xavier, 'Ça il l’avait déjà promis' ou 'Ça, ça n’avait pas pris'".

"Ça ne s'arrête jamais totalement"

Mais, ce n’est pas sa base de travail, dit-il. Ses trois axes de campagne, les voici : "L'autorité, le travail, la République des territoires, l'autorité. Parce que c'est la clé tout. Il n'y aura pas de redressement de l'État sans rétablissement de l'autorité. Le travail, c'est évidemment une valeur qu'il porte très profondément et la République des territoires, qui est aussi au cœur de son engagement politique. C'est ça, les actes. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans le projet."

Légende ou réalité ? Xavier Bertrand ne dormirait que cinq heures par nuit, cela rappelle un candidat ministre de l’Économie. "Ça commence très tôt et se termine très tard. Dès qu'il s'est passé quelque chose dans l'actualité, par exemple sur l'Afghanistan, c'était le sujet de cet été. Donnez-moi des éléments, donnez-moi des notes aidez-moi à préciser la position. Ça ne s'arrête jamais totalement."

L’ancien filloniste pilote une vingtaine de groupes de travail pendant que les fidèles de toujours bâtissent le réseau.

J'ai rencontré Xavier Bertrand à 23 ans. J'étais son conseiller au ministère de la Santé.

Lui, c’est Jean Spiri, petite main, il y a 15 ans, grand organisateur, aujourd’hui. "Je suis le secrétaire général de la Manufacture, l'association de Xavier Bertrand qui rassemble tous ceux qui croient en son projet présidentiel, qui croient en lui." Et ne leur parlez pas d’une primaire à droite… "Nous, on est parti, on y va et comme ça jusqu'à l'Élysée."

Sa petite entreprise

Entre champs de pomme de terre et éoliennes nous retrouvons Margaux Delétré, vice-présidente LR du département et de la métropole d’Amiens : "Nous sommes à Moreuil, une très jolie commune du département de la Somme qui regroupe près de 4000 habitants. C'est ici surtout que la campagne va se jouer dans la République des territoires. Oui, évidemment que la région est une vitrine. Et en plus, quelle vitrine ! Quelle belle vitrine !", confirme-t-elle.

Margaux Delétré coordonne la Manufacture dans les Hauts-de-France : "Ce n'est pas un mouvement politique en tant que tel. C'est une association d'idées. Elle est divisée en antennes partout en France. Et une antenne, c'est comme une gare" (et il en affiche une centaine). "C'est une gare. Vous avez des gens qui passent un peu de temps pour discuter et qui se croisent. Ils viennent de partout, qui travaillent, qui ne travaillent pas. Qui croise aussi le chef de gare ? Le chef de gare qui pilote l'antenne de la manufacture et qui est chargé de faire remonter des idées ou d'alimenter Xavier sur les sujets qui le préoccupe et tenter de trouver des solutions."

Contrairement aux comités locaux d’En Marche, il y a, à chaque fois, un chef de gare et c’est forcément un élu local. Pour elle : la clé du succès. "Je pense que la différence, elle se jouera vraiment réellement sur la proximité et la proximité que n'a jamais eu. Emmanuel Macron avec les élus ? Jamais, jamais, jamais !" Xavier Bertrand essaie de conquérir les élus LR par la base… Il donne son numéro à tous ceux qu’ils croisent. Monter sa petite entreprise, sans être adoubé par Paris, cela participe de son récit.