À Quemper-Guézennec, en Bretagne, le maire refuse de laisser mourir le village où il a grandi. Il se bat pour que de nouveaux commerces s'y installent.

Centre-bourg de Quemper-Guézennec © Radio France / Delphine Evenou

C'est le combat quotidien des maires des petites communes : ne pas laisser se vider le centre-ville, ne pas laisser un commerce fermer sans réagir. La désertification des zones rurales est au cœur des préoccupations des Français, et des élus. À Quemper-Guézennec, en Bretagne, le maire fait tout pour attirer de nouveaux services de proximité, y compris en finançant un restaurant.

Dans un coin de la place du bourg, un restaurant à la façade en métal noir avec baie vitrée est en construction. Le futur établissement proposera cinquante couverts. La municipalité louera les locaux à l'équipe, ainsi que le logement attenant. Coût des travaux : 500.000 euros, pour une commune d’un millier d’habitants. Le maire de la commune depuis 2001, Gilbert Le Vaillant, fait une visite de chantier. "Ce sera donc un restaurant en location, avec la partie professionnelle, mais aussi la partie privée s'ils le souhaitent" précise-t-il. Cet investissement conséquent, c'est un projet porté par le maire qui veut que "Quemper-Guézennec se prenne en main".

Des communes rurales "au pied du mur"

Selon Gilbert Le Vaillant, les communes rurales sont "au pied du mur". "On peut se dire qu'on reste comme ça. Et puis demain ce sera une mort tranquille, où il n'y aura plus de lien social" dépeint l'édile. Mais lui, a choisi "de lancer des projets et de faire vivre les commerces et la place du bourg". Et il n'en est pas à son coup d'essai.

Juste à côté du restaurant, derrière la vitrine scintillante, Laurence Vuillemot a posé ciseaux et peigne ici il y a un an tout juste, avec là aussi un coup de pouce lors de son installation. "Nous avions perdu notre salon de coiffure depuis à peu près cinq ans" raconte Gilbert Le Vaillant. Le salon était déjà existant, il n'y avait plus qu'à l'aménager et à créer la clientèle. Pour la nouvelle commerçante, "le concept était vraiment très intéressant". Là aussi, il y a eu arrangement financier, "au niveau du loyer pendant deux ou trois mois", explique Laurence. "Le local était vraiment offert, donc c'était super !"

Changer de vie pour retrouver la campagne

Assez pour la convaincre de tout lâcher, elle qui ne connaissait personne en arrivant et voulait changer de vie. Cinq ans après, "ça se passe super bien", décrit-elle. Dans le salon, la quimpéroise Bernadette est heureuse et assure que ça n'est "pas un village de vieux".

De l'autre côté de la place, on aperçoit l'épicerie du bourg. Sarah Le Digarcher, la patronne, a repris le commerce en mai 2021, avec une fois encore une aide de la municipalité à son arrivée. "Moi, j'ai acheté le fond, et les murs ont été rachetés par la mairie. Je n'aurais pas pu tout acheter", explique celle qui ne regrette pas son choix, malgré des journées de 15 heures. "J'ai 7 à 8 personnes en livraison chaque semaine. Il faut aussi se diversifier avec le circuit-court, les produits locaux".

En voyant le balais des enfants qui sortent de l'école et les habitants qui font quelques courses, le maire a le sourire : "J'ai envie que les gens aient envie de vivre à la campagne et pour ça, il faut qu'il y ait ces commerces, qu'on a fait venir", conclut-il. Pari réussi donc. Désormais, Gilbert Le Vaillant aimerait convaincre un médecin de s'installer. Il est sur le dossier depuis près de 20 ans.