La nuit du 2 au 3 octobre, il y a presqu’un an, la tempête Alex ravageait l’arrière-pays niçois. 10 morts, huit blessés, des routes éventrées, des maisons pulvérisées ou emportées par les flots et des centaines de sinistrés qui encore aujourd’hui se battent pour retrouver une vie normale.

La maison de Célestine, une des 75 maisons de Saint Martin Vésubie toujours debout et menacée de destruction © Radio France / Thibault Lefèvre

Une à deux fois par semaine, c’est le même rituel. Célestine quitte le studio qu’elle occupe, depuis un an dans le centre du village, elle traverse un ruisseau et puis elle monte l’impasse en terre, qui mène à sa grande villa rouge et blanche de style belle époque : "J'ai gardé la boîte aux lettres puisqu'elles n'est pas partie. Et donc, le facteur me porte le courrier comme d'habitude. Ca me donne l'occasion de revenir un petit peu chez moi (...) Ah non, ça je ne peux pas le dire."

Ce que cette veuve de 86 ans, née à Saint Martin Vésubie, ne peut pas dire, c’est qu’elle continue à entretenir sa maison alors qu’elle fait l’objet d’un arrêté de péril et qu’il est donc interdit d’y pénétrer : "Tenez, venez, on va rentrer ! Comme ça vous voyez. Là, il y a un balcon et je suis pendue dans le vide. Regardez, c'était sept mètres le mur, là, je ne sais pas combien ça fait, peut-être trois fois plus. J'ai pas peur, je viens deux fois par semaine, j'en ai besoin. Je ne supporte plus de ne pas venir habiter chez moi."

Célestine, 86 ans revient dans sa maison de Saint Martin Vésubie malgré l'arrêté de péril © Radio France / Thibault Lefèvre

J'ai perdu ma fille avec le cimetière, si je perds la maison, qu'est-ce qu'il me reste de Saint-Martin ? Aucun souvenir, plus rien !

Et c’est d’autant plus frustrant que l’intérieur de la bâtisse n’a pas été touché : "J'aime l'ancien, mais c'est un peu chargé parce qu'il y a les meubles de ma fille." La fille de Célestine, Isabelle, une survivante traumatisée de l’attentat de Nice, le 14 juillet 2016, et qui est morte, il y a eu plus de deux ans, des conséquences de l’attaque.

Jusqu’au passage de la tempête, Isabelle était enterrée dans le caveau familial, au bord de la rivière : "La tombe de ma fille a été emportée et au mois de juillet, j'ai fait faire mon ADN parce qu'ils ont retrouvé des restes humains. Alors j'espérais qu'on retrouve quelque chose de ma fille, c'est tout ce que je demande aussi mais j'ai pas de nouvelles. J'ai perdu ma fille avec le cimetière, si je perds la maison, qu'est-ce qu'il me reste de Saint-Martin ? Plus rien ! Aucun souvenir, plus rien."

"Qui va accepter d'assurer une maison en zone rouge ?"

Pour le moment, Célestine se bat pour obtenir le droit de conforter à ses frais sa maison et elle n’envisage pas d’accepter la procédure d’indemnisation proposée par l’Etat, à savoir un rachat pour destruction, à la hauteur de la valeur du bien et du terrain avant la catastrophe.

Selon le maire Yvan Mottet, une vingtaine de procédure sont en cours depuis la fin de l’été mais elles concernent uniquement les 91 maisons du village anéantis par la tempête. Pour les 75 autres qui tiennent encore debout comme la villa de Célestine, la décision est plus douloureuse : "On se trouve devant un gros problème avec des gens qui disent 'Non, je veux rester dans ma maison, même si elle vaut plus rien, je vais garder ma maison.' Mais c'est pratiquement impossible", note l'élu.

Il poursuit : "Qui va accepter d'assurer une maison qui se trouve en zone rouge ? Personne ne va vouloir l'acheter donc ils ont intérêt à s'en débarrasser. Même si c'est un crève-cœur, même si ce sont des maisons de famille, l'important, c'est la vie humaine. Moi, je ne veux plus en perdre et il faut donc sécuriser les gens, même malgré eux si il faut aller plus loin."

Et plus loin, c’est une procédure d’expropriation : 420 bâtiments et maisons sont concernées sur les trois vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie et selon la préfecture, près de 90% d’entre eux devraient être détruits.