LE FEUILLETON DE LA FRANCE, EPISODE 6 – Chaque mois, pendant toute une semaine jusqu'à la présidentielle, nous allons sur le terrain écouter les Françaises et le Français. Ce lundi, direction Bondy (Seine-Saint-Denis), au "Club du troisième âge heureux".

Sixième épisode du "Feuilleton de la France" à Bondy (Seine-Saint-Denis). © Radio France / Hélène Chevallier

Des fauteuils en cuir blanc, orange ou marron impeccablement disposés : ici, ça fleure bon les années 70 ! Confortablement installées, d'élégantes octogénaires attendent leur cour de gymnastique, au loin on entend les éclats de voix des joueurs de belote. Bienvenue au "Club du troisième âge heureux" à Bondy (Seine-Saint-Denis). Le nom apparaît au dessus des portes de l'entrée du bâtiment construit dans les années 70 spécialement pour accueillir les retraités en mal d'activité.

L'entrée du club du 3e âge heureux à Bondy (Seine-Saint-Denis) © Radio France / Hélène Chevallier

Jeanine Poirier est contente. Cet après-midi, il y a du monde pour taper le carton. L'inépuisable présidente du club, 86 ans, se désole de ne pas avoir revu un bon nombre d'adhérents depuis le premier confinement : "Je crois qu'on ne les reverra pas parce qu'ils sont restés un certain moment sans sortir, sans bouger. Alors quand vous restez à cet âge là comme ça. C'est la fin. Vous ne pouvez plus marcher, vous n'avez plus envie de sortir", constate l'octogénaire. Une de ses amies proches a fait une chute il y a deux ans dans un bus : "Vous auriez vu comme cette femme était. Elle est devenue un légume. Elle ne s'en est pas remise."

Une mauvaise chute, un AVC ou un retrait de permis de conduire, l'épée de Damoclès ici c'est la perte d'autonomie. Dans la grande salle au sous-sol, une autre Jeannine reproduit attentivement les gestes de son professeur de Qi GONG, cette gymnastique douce originaire de chine. Comme la demi douzaine de participantes, l'octogénaire aux yeux rieurs est bien contente que le cours ait repris après plusieurs semaines d'arrêt. "Cela nous entretient. Moi j'ai 86 ans, dans les mouvements on s'en ressent", constate-t-elle. Le but : rester autonome le plus longtemps possible "pour ne pas aller en maison de retraite. C'est la hantise des personnes âgées" complète la retraitée qui espère rester chez elle le plus longtemps possible.

L'étape suivante ne sera pas forcément aussi belle

À la sortie des activités, les retraités prennent le temps de papoter : on se refile les bons plans pour des prothèses auditives, on échange sur le nouveau boucher ou sur Bondy qui se bétonise "encore" mais pour ce qui est de l'avenir? "On ne préfère pas y penser" se contente de répondre la plupart des adhérents. "On voudrait rester là une cinquantaine d'années encore" s'amuse Daniel tout en coupant avec un 7 de pique. "Mais toi tu as déjà réservé ton Ehpad", se moque un autre joueur de belote. Tous sont encore très actifs. Lisiane et Jean-Claude par exemple, couple de 75 et presque 80 ans, ont des semaines bien remplies : "On va à l'astronomie, à la musique, au café philo. détaille Lisiane, "Mentalement cela nous entretient aussi car si on est devant la télé toute la journée".

Jeannine et Marie-Cécile, présidente et secrétaire du club, accueillent les adhérents tous les jours de la semaine © Radio France / Hélène Chevallier

"C'est pour cela qu''il faut en profiter le plus longtemps possible, sachant que l'étape suivante ne sera pas forcément aussi belle" ajoute son mari. Jean-Claude est encore marqué par une visite récente dans un EHPAD en Dordogne où il exposait des tableaux : "C'est vraiment le dernier parcours. Mais quoi faire la dessus ?", s'interroge le retraité. Sa femme a, elle, bien avancé dans sa réflexion "On doit pouvoir choisir sa fin de vie". Elle prend l'exemple de sa Maman qui a fini par cesser de s'alimenter pour pouvoir mourir chez elle : "Elle avait 100 ans, elle voulait arrêter. Elle nous l'a dit et elle l'a dit au médecin."

Vous voyez bien que je suis en fin de vie, laissez moi tranquille !

Mais assez parlé de choses qui fâchent, les joueurs de belote reprennent leur partie. Jeannine Poirier a elle pris sa décision. À la fin de l'année, elle partira s'installer à Saint-Brieuc en Bretagne, pour être à côté de son fils. Après plus de 30 ans passés à sa tête, elle quittera, non sans appréhension, le club du 3e âge heureux.