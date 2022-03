Une enquête coordonnée par le consortium Forbidden Stories, avec la cellule investigation et la rédaction internationale de Radio France, met en évidence les pratiques contestées d’une mine de nickel au Guatemala. Une partie de sa production a été exportée en Savoie.

À El Estor, les peuples indigènes dénoncent la pollution causée selon eux par la mine de nickel de C © AFP / CARLOS ALONZO

Depuis près de six mois, un consortium de 65 journalistes travaillant pour 20 médias internationaux, dont Radio France, enquête sur les pratiques contestées de la mine Fenix au Guatemala qui vend son ferronickel aux quatre coins du monde, y compris en France. Coordonnée par Forbidden Stories, qui poursuit les enquêtes de journalistes menacés, emprisonnés ou assassinés, l’équipe a documenté, grâce à une fuite de données gigantesque, et en épluchant huit millions de documents confidentiels, des atteintes à l’environnement et des stratégies de pression sur les populations locales.