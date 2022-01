Le feuilleton de la France, épisode 1 - Chaque mois, pendant toute une semaine jusqu'à la présidentielle, nous allons sur le terrain écouter les Français parler de ce qui - à leurs yeux - mérite le débat. Aujourd'hui : direction Bouilly, dans l'Aube, à 8 kilomètres de Troyes.

Le camion-boutique d'Armelle Duval vient de se garer derrière la mairie de Bouilly, dans l'Aube, en périphérie de Troyes. © Radio France / Claire Chaudière

La brume du petit matin vient de se lever, alors qu'un imposant camion se gare sur le parking. La mairie est juste derrière… Il caille ! Température proche de zéro. C'est un véhicule d'un genre particulier : un "camion boutique" itinérant de vente de vêtements d'occasion, qui sillonne la campagne.

Recherche vêtements à petits prix

Manteau fourré bien fermé, qu'elle ne quittera pas de la journée. Cheveux bruns attachés en arrière et regard tonique. Armelle Duval déplie l'escalier en fer à l'arrière de son camion qui permettra d'ici quelques minutes aux clients d'accéder à sa caverne d'"Ali Baba". "C'est ce que les gens me disent souvent… et ça plait bien. Ici, j'ai toutes les générations. Peu d'hommes, mais beaucoup de jeunes mamans, et de grand-mères. Qui dit occasion, dit forcément petits prix. En campagne, il y a peu de commerces. Je voulais donc aller vers ces familles. J'ai une clientèle de personnes avec de petits salaires, mais aussi la classe moyenne, qui fait attention à tout et qui a vu son pouvoir d'achat dégringoler."

Malgré ce que les politiques peuvent dire, le pouvoir d'achat dégringole. Quand on est à la fin du mois, les dépenses incompressibles ont pris toute la place, on est à quelques euros près ! J'ai beaucoup de clientes qui ne partent plus en vacances, alors que c'était le cas avant.

La magasin itinérant d'Armelle sillonne les campagnes de l'Aube et du nord de l'Yonne. © Radio France / Claire Chaudière

"Bonjour mesdames, n'hésitez pas à entrer !" Les premières clientes grimpent à bord du camion. Flora, la soixantaine, livre les journaux le matin à Troyes, avant de faire des ménages l'après-midi. "Je me lève à 3 heures du matin, et je ne gagne pas beaucoup. Je m'en sors en ne vivant pas au dessus de mes moyens. Si je n'ai que 4 euros à mettre dans un pantalon, je ne vais pas aller en grande surface acheter un pantalon à 15 euros. On fait attention à tout, tout, tout… Pour le prix du carburant, si on a des achats à faire à Troyes, on essaye de les regrouper. Et puis on roule pas avec des voitures électriques ! C'est pas pour nous ça…faut avoir le salaire qui va avec…" s'amuse cette cliente, qui repartira avec quelques vêtements d'hiver pour sa petite-fille de 8 ans.

Amertume et désillusion

Expert comptable, Claire a vu son budget grignoté ces derniers mois : "Je n'achète jamais de vêtements à prix normal… Et puis mon caddie de courses alimentaire a flambé. Avec les mêmes produits, j'ai l'impression d'avoir 20 euros de plus sur la facture par semaine." Dans un coin du camion-boutique : quelques objets de créateurs locaux. On prend et on repose parfois sur le comptoir lorsqu'on se laisse surprendre par un montant sur une étiquette. "Ce n'est pas rare que les clientes se ravisent", acquiesce Armelle. "En fin de mois, elles arrivent avec un chèque et demandent à ce que je l'encaisse le mois suivant. Elles revendent aussi leurs articles. C'est de la 3ème, 4ème main, de la petite bricole mais ils n'ont pas le choix."

On est tous sur le fil du rasoir. C'est devenu de plus en plus dur. Et ça génère de l'amertume et de la colère. La devise sur le fronton des écoles "liberté, égalité fraternité"… il faudrait peut-être penser à la refaire. Les inégalités sont trop fortes.

"Ma boutique est un lieu vivant, on discute beaucoup", poursuit cette commerçante. Lisa, venue avec son fils, raconte les fins de mois difficiles, malgré un salaire tout à fait correct d'assistante de direction. "Je paye des impôts plein pot, et je n'ai aucune aide. Mes trois enfants passent en premier, et moi après. Je me fais rarement plaisir. Je ne crois plus en a la politique. Ce que veulent les politiciens, c'est la place. Bien au chaud, c'est tout. Il n'y a pas d'égalité. C'est comme ça."

18 heures déjà. La nuit tombe sur le camion d'Armelle. La conversation se poursuivra demain avec d'autres habituées à 35 kilomètres de là, dans l'Yonne cette fois. Etape à saint florentin, sourit cette commerçante. 4000 habitants, dont de nombreux ménages aux budgets, dit-elle, tout aussi serrés.