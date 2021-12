Ils rêvent de doubler Spiderman, Black Widow, ou Keanu Reeves dans Matrix. Dans le nord, le Campus Univers Cascades accueille des jeunes de tous horizons prêts à prendre des coups pour vivre de leur passion du sport et du cinéma.

Le Campus Univers Cascades accueille une centaine d'apprentis cascadeurs. © Radio France / Sébastien Sabiron

C’est un campus à l’américaine, mais dont les murs de brique rappellent qu’il est situé dans le département du Nord. Ouvert il y a douze ans par un jeune cascadeur qui désespérait de trouver une formation à la hauteur, le Campus Univers Cascades ne désemplit pas. Chaque année, une centaine d’aspirants cascadeurs s’y retrouvent pendant les congés scolaires pour des stages intensifs répartis en dix sessions.

Dans la cour de l’école, sept jeunes hommes et femmes rejouent inlassablement la même scène. Ils simulent une bagarre de rue autour d’une voiture. L’action fait illusion, les coups semblent véritablement portés et parfois ils le sont, par accident, comme en témoigne ce jeune homme qui boitille après avoir reçu un coup de genou dans les parties.

Une scène de bagarre de rue répétée une quinzaine de fois. © Radio France / Sébastien Sabiron

Avantage aux cascadeuses

Mégane, 23 ans est l’auteure du coup de genou involontaire. À 23 ans, cette danseuse professionnelle rêve de doubler un jour Scarlett Johansson dans « Black Widow ». Comme les 22 élèves féminines de l’école, elle sait qu’elle devra « travailler deux fois plus » pour se faire une place dans cet univers très masculin.

Mais dans la profession, être une femme est aussi un atout. Portées par les adaptations Marvel, de plus en plus de super héroïnes crèvent l’écran depuis quelques années. Avec des années de danse et d’équitation derrière elle, Florine 25 ans rêve de se glisser un jour dans le costume d’une de ces héroïnes « badass ».

Florine, titulaire d’un Master en économie du sport et… cascadeuse. © Radio France / Sébastien Sabiron

Le timing est très bon pour les femmes qui se lancent dans la cascade. Il y a de plus en plus de rôles féminins forts dans le cinéma ou le spectacle. À l’inverse des hommes, nous sommes encore peu nombreuses et le marché n’est pas saturé.

Hollywood ou le Puy du Fou

Pour les hommes, le milieu du cinéma est plus concurrentiel. Valentin en est conscient. Ex-ouvrier agricole, ce grand gaillard musculeux a tout plaqué pour la cascade à 29 ans. Si le cinéma refuse de lui ouvrir les bras, il n’aura aucune réticence à travailler dans un parc d’attraction.

Valentin, de l’agriculture à la cascade. © Radio France / Sébastien Sabiron

En France, le Puy du Fou, le Parc Astérix ou Disneyland Paris emploient de nombreux cascadeurs, même si le caractère saisonnier de ces contrats ne permet pas toujours de faire bouillir la marmite.

Netflix, Amazon, pourvoyeurs d’emploi

Les apprentis cascadeurs nourrissent aussi l’espoir de briller sur le petit écran. Ces dernières années, les plateformes de streaming ont créé un appel d’air en produisant de nombreuses fictions « pop corn » sur le sol français.

Malik Diouf, Yamakazi. © Radio France / Sébastien Sabiron

Une aubaine pour la profession, comme en témoigne Malik Diouf. Membre des Yamakazi (révélés par Luc Besson dans les années 2000), il enseigne le parkour au Campus Univers Cascades.

En France, cela fait quinze ans que l’on ne m’a pas appelé pour une course poursuite ou du parkour au cinéma. C’est passé de mode. Mais depuis que Netflix et Amazon sont arrivés, on est refait. Ils produisent énormément et on en profite car on ne sait pas combien de temps cela durera.

Et si les effets numériques font de plus en plus d’ombre à la profession cascadeur, le cinéma français reste attaché à une forme d’artisanat de la cascade. Malgré le coût de la formation (6.000 euros sur deux ans), le succès de l’école ne se dément pas. Il faut compter un an et demi d’attente avant de pouvoir apprendre ses premières cascades et le maniement des explosifs.