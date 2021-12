Dans le zoom de la rédaction nous prenons la direction de Bamako au Mali où des milliers de déplacés ont trouvé refuge, parmi eux de nombreux artistes, enseignants ou élus du nord du pays contraints de fuir la menace terroriste.

Tous se souviennent du jour de leur départ, de ce moment précis où tout a basculé. "Je me souviens très bien, c'était un jeudi le 12 avril 2012, j'ai décidé de quitter complètement Gao après qu'ils aient cassé tous nos instruments, nos guitares, nos caisses claires, c'est là que j'ai décidé de quitter Gao pour venir à Bamako" raconte Abdoulaziz Maiga

Cet artiste chanteur, déplacé à Bamako depuis bientôt dix ans, pensait que son exil allait être temporaire. Mais la situation sécuritaire dans sa ville de Gao l'a prolongé.

Pour faire entendre leur voix, ils se sont regroupés au sein d’un collectif des artistes du nord comme Leila Gobi. Elle est originaire de la ville de Ménaka dans la zone dite "des trois frontières", gangrénée par le terrorisme. Elle nous reçoit dans son petit appartement de Faladié au Sud-Est de Bamako.

J'ai eu peur pour moi en tant que musicienne et artiste qui joue de la guitare. Bamako c'est un refuge musical. À Ménaka, non seulement je ne suis pas en sécurité, mais en plus il n'y a rien pour les artistes.