Pour répondre au problème des déserts médicaux en matière d'ophtalmologie, la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne expérimente, avec l'appui de l'Assurance maladie, un centre inédit où l'ophtalmologiste fait sa consultation à distance.

Près d'une centaine de patients peuvent être vus chaque semaine par un ophtalmologiste à distance © Radio France / Véronique Julia

Comment répondre au problème des déserts médicaux ? En ophtalmologie, notamment, quand les délais de rendez vous dans certaines régions dépassent les six mois ? À Saint-Quentin, dans l'Aisne, un centre expérimental vient d'ouvrir, soutenu par l'Assurance maladie, qui rembourse les consultations qui y sont données. Son principe ? Les examens oculaires se font à Saint-Quentin, sous l'égide d'un paramédical, un orthoptiste. Le médecin, lui, est à Lille, en visioconférence, pour assurer la consultation.

Des délais de rendez-vous très raccourcis

Installée dans une clinique privée de Saint-Quentin, la salle de consultation ophtalmique ressemble à toutes les autres, avec les machines habituelles et les plus ou moins grosses lettres affichées sur l'un des murs pour contrôler la vision de loin. Sauf qu'ici, les examens sont faits non pas par un ophtalmo local mais par Alicia Loncle, orthoptiste à Saint-Quentin.

Pendant 10 minutes, elle mesure la tension de l'œil, elle prend un cliché du fond d'œil, elle vérifie la vision de loin, de près, elle dépiste un éventuel strabisme. La patiente, Maryse, la cinquantaine, ne voit plus très bien avec ses anciennes lunettes. Pourtant, elle n'a pas vu d'ophtalmo depuis trois ans. La difficulté pour avoir un rendez-vous l'en avait dissuadée :

C'est vraiment l'horreur ici, on n'a rien avant au moins six mois, j'ai essayé, mais j'ai laissé tomber.

Ici, il a fallu moins de trois semaines pour décrocher le rendez vous.

Une première solution de suivi et de dépistage

Une fois l'examen technique terminé, Alicia, l'orthoptiste, envoie à l'ophtalmologiste le bilan complet de l'examen, via un logiciel sécurisé. La patiente est alors conduite dans une petite salle attenante, avec un fauteuil et face à lui un écran, sur lequel l'attend la spécialiste. Le docteur Rita Guedira, l'ophtalmo, est à plus de 100 kilomètres de là, installée à Lille.

Malgré les écrans, le dialogue est fluide, et la consultation se fait normalement. Le médecin explique, la patiente peut poser des questions. À l'issue de la séance, Maryse repart avec une prescription pour de nouvelles lunettes, la confirmation du médecin qu'elle n'a pas d'anomalie de l'œil détectée, et le conseil de revenir dans un ou deux ans.

Elle semble satisfaite de cet échange : "Malgré l'écran, on a une vraie conversation, c'est une vraie consultation, on voit le médecin, à quoi il ressemble, et mine de rien, c'est très rassurant." Opération gagnant-gagnant, semble-t-il, car la médecin y trouve elle aussi son compte. Elle peut travailler de chez elle et faire ainsi une quarantaine de consultations par jour, deux jours par semaine :

Je suis bien à Lille et je n'irais pas habiter Saint-Quentin. Et en terme de vie personnelle, être chez moi me permets de rester proche de mes trois enfants très jeunes, donc cette pratique est très confortable, d'autant que j'ai tous les outils nécessaires.

Une fois le bilan technique réalisé sur place par l'orthoptiste, l'ophtalmologiste donne sa consultation à distance, à plus de 100km de Saint-Quentin. © Radio France / Véronique Julia

Si un problème est détecté et que le patient a besoin d'examens complémentaires, on n'en restera pas là et on l'orientera. Soit à Lille, soit à Valenciennes, qui n'est pas très loin non plus, soit vers un médecin local mais, l'avantage du système, c'est bien de fournir une première solution de suivi et de dépistage, de faire une sorte de tri aussi, pour flécher ensuite les cas les plus sérieux vers des centres un peu plus éloignés.

Depuis l'ouverture du centre au mois de juin, le Docteur Guedira a déjà repéré des pathologies lourdes, comme des anomalies du fond de l'œil, des glaucomes ou des cataractes, qui demandent une prise en charge sans délai.

Une solution complémentaire

Dans cette petite ville de 60.000 habitants qui n'attire pas les médecins, l'adjointe au maire chargée de la santé, Béatrice Berteaux, se félicite de l'expérimentation. Sur 11 opthalmos dans la région, sept ne prennent plus de nouveaux patients et les autres ont des délais de rendez vous de plusieurs mois.

"C'est vrai qu'on a une population âgée et que le Saint-Quentinois n'attire pas tellement les jeunes médecins, donc c'est précieux d'avoir cette alternative, car les délais d'attente sont vraiment trop longs ici. On a mis cette solution en place en accord avec les médecins locaux, qui voient cela comme une solution complémentaire", explique-t-elle.

À l'origine de l'expérimentation, Francois Peulen, le patron du groupe Point Vision. Il cible clairement les petites villes de 20 à 60.000 habitants, dont les médecins partent en retraite et ne sont pas forcément remplacés, ce qui laisse des patients sans solution. "Me dire que ça permet de dépister des choses graves est déjà une grande satisfaction en terme de santé publique, et nos enquêtes de satisfaction montrent que les gens sont assez contents, même si certains tiquent au début devant l'écran. En général, ils repartent plutôt convaincus."

Sa solution va plus loin que la télé-expertise qui existait déjà mais qui ne permettait pas de parler au médecin.

La télé-expertise c'est bien, mais ça permet juste à l'orthoptiste d'envoyer au spécialiste un dossier pour avis, mais pas au patient de communiquer de façon réelle avec le médecin. On va plus loin.

L'expérimentation va durer un an. Si elle est concluante et si elle convainc définitivement l'Assurance maladie, d'autres centres du même type pourraient ouvrir dans la foulée dans des villes similaire.