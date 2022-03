Dans la Russie de Poutine, il est interdit de nommer la "guerre" qui dévaste l'Ukraine, de dévier de la propagande du ministère de la Défense sauf à risquer 15 ans de prison. Mais la presse indépendante tente toujours de se faire entendre.

Pour continuer à paraître Novaïa Gazeta, l'un des derniers journaux indépendants en Russie, doit masquer les mots interdits © Novaïa Gazeta

Devant les locaux de Novaïa Gazeta à Moscou, un portrait d’Anna Politkovskaia, assassinée par balles en 2006 pour ses enquêtes sur les violences et la corruption du pouvoir, témoigne du tribut payé par le journal pour son indépendance. Novaïa Gazeta, le journal du Prix Nobel de la Paix Dmitry Muratov a déjà perdu six journalistes. Vladimir Poutine a entrepris de faire taire les voix libres en Russie. Les lois s'empilent depuis une vingtaine d'années, les dernières dessinent un univers orwellien, tant elles visent à créer une réalité parallèle.

L'entrée du journal Novaïa Gazeta à Moscou © Radio France / Marie-Pierre Vérot

Certains médias ont préféré se saborder. Mais Novaïa Gazeta résiste et a choisi de continuer d’informer, avec des blancs à la place des mots interdits. Gleb Belishenko est l’un de ses journalistes : "Nous avons demandé à nos abonnés ce qu'ils souhaitaient que l'on fasse. Et ce fut un raz de marée. Ils nous ont demandé de continuer à travailler à 84% ! Notre tirage a même été multiplié par trois depuis le début de la guerre." Il sait que le rôle du journal est crucial pour tenter de contrer la propagande dominante.

Nous avons 70 ans d'expérience du régime soviétique. Nos journalistes savent écrire et expliquer les choses sans employer les mots, "assassin" ou "guerre", de manière que cela soit compréhensible par tous

Il ajoute : "Notre but n'est pas de donner les bilans, de parler tactique ou stratégie militaire mais de faire passer le sentiment de l'horreur, de la tragédie de la guerre. Nos lecteurs, qui connaissent le contexte, sont capables de lire entre les lignes."

Dire la guerre sans la nommer

Comment dire la guerre sans la nommer, sans parler bombardements, stratégie, bilans ? Leur journaliste vedette en Ukraine a choisi de décrire minutieusement ce qu’elle voit. Comme les corps de ces deux sœurs, jetés l’un sur l’autre. L’une, écrit-elle, a les ongles joliment manucurés, la plus jeune est comme blottie. Pas besoin de grande démonstration pour comprendre qu’elles ne sont ni nazies ni combattantes. Le récit serre le cœur. Il a totalisé un million de vues.

Dasha a elle aussi choisi de rester en Russie. Cette jeune étudiante collabore au magazine Doxa, honni des autorités. Elle travaille clandestinement. Doxa est désormais édité depuis l’étranger et disponible sur Telegram. "Aucun article n'est signé", nous raconte-t-elle.

Nous tentons d'être aussi invisibles que possible

"Personnellement, je me sens obligée de rester ici et de couvrir les événements de l'intérieur tant que je le pourrai. En restant ici, au moins je peux voir mes amis se faire arrêter, entasser dans des bus et conduire au poste de police. Je peux sentir tout cela directement, dans ma chair. Je pense que je ne serais pas une journaliste aussi juste si je devais travailler hors de Russie."

"Moi aussi j'ai peur mais on ne peut rester silencieux"

La traque des journalistes s’intensifie. Leurs écrits ne suffisent plus. Leurs opinions doivent aussi s’effacer. Maryana Reibo n’a pourtant jamais couvert les affaires politiques, elle signait la rubrique sciences d’un magazine... jusqu’au début de la guerre. Le 24 février, elle se réveille abasourdie dans un pays qui a lancé une guerre contre son voisin.

Dans un post sur Facebook, elle écrit son opposition et publie une lettre ouverte appelant le président à négocier et arrêter la guerre. "Deux jours après le déclenchement de l'opération spéciale, explique-t-elle, c'était le samedi 26 février mon rédacteur en chef m'a appelée, chez moi. Il me dit qu'il a vu mon post et la lettre ouverte des écrivains contre la guerre. Il me demande de les effacer pour ne pas compromettre le magazine. Je comprends qu'il a peur de perdre les aides d'Etat que l'on reçoit. Il me donne le choix, ou je garde le silence, j'efface tout et je ne dis plus rien, ou je pars. Je n'ai pas réfléchi une seconde. La situation est trop grave. C'est une question de choix moral."

Selon elle, 60% des Russes "ne savent même pas ce qui se passe, c'est grave. Les autres ont peur de perdre leur boulot, d'aller en prison, d'avoir une amende. Moi aussi j'ai peur mais on ne peut rester silencieux. C'est mon choix."

Le mur se fissure

Même dans les médias d’Etat gavés de propagande, le mur se fissure. Les images de Marina Ovsyannikova, cette journaliste qui a brandi une pancarte "Non à la guerre" sur le plateau du journal télévisé le plus regardé en Russie ont fait le tour du monde.

La journaliste Marina Ovsyannikova bradiot un panneau "Non à a guerre" durant le journal télévisé le plus regardé de Russie © AFP / EyePress News / EyePress via AFP

Plusieurs journalistes de médias gouvernementaux ont démissionné. C’est notamment le cas de Maria Baronova, de RT, Russia Today. "Seuls les fascistes ont bombardé Kiev et Kharkhiv et maintenant c'est... Poutine !, s'exclame-t-elle. Poutine emmène l'ensemble du pays dans un abîme. Je ne vois pas comment soutenir cela. C'est pourquoi j'ai démissionné. Et je pense que dans de telles circonstances, quand le gouvernement plonge la Russie droit en enfer, nous nous devons d'élever la voix tant qu'on peut le faire." Tant que la chappe de plomb n'étouffe pas les dernières voix courageuses en Russie.