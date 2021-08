Vous ne les verrez pas forcément mais ils vont faire la campagne Nous vous faisons découvrir les femmes et les hommes qui vont travailler dans l'ombre des candidats à la présidentielle de 2022. 1e épisode de cette série consacrée à un candidat (très) probable mais pas encore déclaré: Emmanuel Macron

"Petite main" en 2017, Ambroise Méjean, le président des Jeunes avec Macron n'a qu'une hâte : plonger la tête la première dans la campagne © AFP / Hans Lucas / Quentin Saison

"Je suis prêt, oui, et je n'attends que ça !" Il a des fourmis dans les jambes, Ambroise Méjean. "Petite main" en 2017, le président des Jeunes avec Macron n'a qu'une hâte : plonger la tête la première dans la campagne. Six mois au moins, extrêmement intenses. "Je profite de mes derniers jours de vacances pour recharger un peu les batteries. Il y aura la petite pause de Noël et du nouvel an, qui est bien notée. Mais à part ça, cela devrait être assez chargé", explique-t-il avec un soupçon de gourmandise. "On fait de la politique aussi parce qu'on aime ces moments d'élection présidentielle."

Mais il y a comme un problème : comment faire quand on roule pour un candidat... pas encore candidat ? Car même si ses adversaires reprochent à Emmanuel Macron d'avoir lancé sa campagne en même temps que son tour des régions, entamé au printemps, le président sortant devrait se déclarer officiellement le plus tard possible. Autour de février, lui conseillent plusieurs de ses proches. En attendant ce moment, le "patron" laisse les appétits s'aiguiser autour de lui. Le nom du secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler revient dans les conversations. Ceux des ministres Sébastien Lecornu, Clément Beaune, Gabriel Attal ou Julien Denormandie aussi. Et ils sont loin d'être les seuls à viser un poste haut-placé dans le futur dispositif. Ceux qui se surnommaient eux-mêmes les "Mormons" il y a cinq ans, les conseillers Sibeth Ndiaye, Stéphane Séjourné ou Ismaël Émelien, sont toujours dans le paysage. Il y aura forcément aussi de nouvelles têtes, censées amener un peu de fraîcheur.

Prudence et discrétion

Sauf qu'Emmanuel Macron a horreur de mettre les gens dans des cases, racontent ses proches. C'est un moyen pour lui de maintenir tout le monde sous pression. "Une campagne présidentielle ne se gagne pas avec des organigrammes, ou avec des PowerPoint", balaie Roland Lescure, député et porte-parole du mouvement présidentiel. En 2017, c'était même devenu une blague chez les marcheurs : tous avaient attendu le fameux organigramme... en vain. "Je suis pas sûr que le "Qui fait quoi ?" soit la question la plus importante de cette campagne." Alors quand on demande au président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale quel rôle il vise dans cette campagne, il préfère encore évacuer : "Aucun ! Ce que je veux, c'est être utile".

Prudence et discrétion. Ceux qui connaissent Emmanuel Macron savent très bien que dévoiler ses intentions est la meilleure façon de ne pas être choisi. Impossible, d'ailleurs, de savoir ce que le président a en tête. "Ce n'est pas du tout le moment de parler de ça avec lui", confie un ministre. Voilà pourquoi, à huit mois de l'élection, il est si difficile d'entendre au micro les futurs stratèges de la campagne.

La bataille des prétendants a beau être discrète, elle est féroce, en coulisses. Mais attention à ne pas se détourner de l'essentiel, avertit Ambroise Méjean, face à des adversaires qui ont déjà dégainé. "Cela signifie que les organisations qui composent la majorité doivent occuper le terrain pour répondre aux attaques. Il faut qu'on soit une sorte de pare-feu. Je pense qu'on saura mettre quelques claques si nécessaire."

La Macronie est-elle prête à mener ce combat, qui promet d'être violent ? La question inquiète certains marcheurs. Ceux-là se rassurent en se disant que c'est à l'Élysée, et nulle part ailleurs, que se jouera vraiment cette campagne de 2022. Et peu importe les postes ou les organigrammes qui n'existent pas.