C'est le pire épisode de grippe aviaire que connaît la France : 975 foyers recensés, dont plus de la moitié en Vendée. Plus de 10 millions de volailles ont déjà été abattues depuis novembre pour juguler l'épidémie. Le virus circule dans tout l'ouest de la France. Reportage dans les Deux-Sèvres.

L'élevage d’Olivier Gazeau, éleveur de poulets en plein air à Moncoutant. © Radio France / Mariam El Kurdi

Pour rentrer dans l'exploitation de Jean-Baptiste Rotureau, 42 ans, éleveur de canards pour la production de foie gras, à Nueil-les-Aubiers, il faut enfiler une combinaison en toile bleue et des surbottes en plastiques,

"C’est pour protéger le site de tout virus que vous pourriez apporter via vos vêtements, notamment le virus de la grippe aviaire", explique-t-il. L’enjeu est important. Le but est de protéger l'exploitation familiale transmise de père en fils et ses 1 200 canards enfermés dans un bâtiment d'engraissement.

Ses 18.000 autres canards qui étaient sur place ont dû être abattus avant cette ultime phase dans la production de foie gras. "C’est un vrai coup dur", lâche-t-il. Et il raconte :

"Vendredi dernier, mes trois bâtiments d’élevage ont été vidés. Mes volailles sont parties directement à l’abattoir, pour être vendues sous forme de viande maigre, pas de magret, ni de foie gras, alors que c’est le cœur de notre métier".

Cela représente une baisse de près de 50% de la vente. La perte économique sur toute l’année est importante, puisque chaque année, il élève près de 60 000 volailles.

Pourtant, ces canards n'étaient pas malades : l'éleveur a dû effectuer un abattage préventif pour protéger la filière, c'est-à-dire les deux grands couvoirs qui sont près de son exploitation, où se trouvent les cannes reproductrices et d’où repartent des dizaines de milliers de canetons vers les élevages français.

"Tous les bâtiments de mon exploitation sont donc vides".

Jean-Baptiste Rotureau sur son exploitation de canards à Nueil-les-Aubiers. © Radio France / Mariam El Kurdi

Des charges non remboursées

Mais il refuse catégoriquement. "Je n’ai pas construit des cabanes pour que les volailles soient élevées en bâtiment. Pour que mes volailles soient en bonne santé, il faut qu'elles aillent dehors", s'exclame-t-il. Il respecte en revanche les autres contraintes du protocole sanitaire. Il fait tester ses volailles 24 heures avant qu'elles aillent à l'abattoir. Mais cela lui revient très cher, et ces charges ne sont pas remboursées.

"Je dois débourser 700 euros par semaine pour faire tester 60 volailles par semaine. C'est énorme, cela revient à près de 10 euros le poulet. C'est intenable sur la durée". Une "perte sèche" pour un poulet vendu entre 15 et 25 euros.

Situation inquiétante, avenir flou pour cet éleveur qui fait exclusivement de la vente directe depuis près de 20 ans. "J'ai de quoi vendre des poulets pendant 2 mois, s'ils ne tombent pas malades et qu'on ne me contraint pas à les envoyer à l'équarrissage, mais après il n'y a plus rien à vendre, je ne sais même pas si je vais continuer, je suis dans une grande incertitude".

"L'objectif est de dépeupler pour repartir à zéro"

A cause du protocole sanitaire, elle ne peut plus recevoir de nouveaux poussins. "Ils ont été broyés au couvoir", dit-elle. "L'objectif est de dépeupler, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de volailles sur le territoire où il y a eu des infections, pour repartir à zéro". Et ce protocole sanitaire menace directement la survie des élevages comme ceux de Sarah ou d'Olivier.