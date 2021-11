En six ans près d’un million et demi d'habitants de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest ont quitté leurs villages, attaqués par des groupes armés. Des déplacés internes dont le nombre menace désormais la stabilité du pays.

Ali a fui les attaques dans le secteur de Foulbé et vit désormais dans un "non loti" de Ouagadougou, sans aide gouvernementale © Radio France / Faustine Calmel

Ces dernières années, tout a changé à Kaya. Cette ville située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, Ouagadougou, était encore il y a peu une commune paisible, connue pour son artisanat, la maroquinerie notamment. Aujourd'hui, elle déborde littéralement. Elle est devenue un point de chute pour les nombreux villageois des régions du Nord et de l'Ouest qui, aux frontières avec le Mali et le Niger, fuient les attaques de groupes armés dans cette zone dite "des trois frontières".

Un habitant sur quinze a dû fuir

Nous sommes ici à la limite de la « zone rouge », formellement déconseillée à cause des attaques terroristes et qui recouvre désormais les deux tiers du pays. Dans les cours des maisons on aperçoit des tentes avec le logo du Haut-Commissariat pour les réfugiés, abris de fortune des déplacés internes. Près du marché, d’autres ont investi avec deux draps et quelques nattes des magasins vides. Awa est de ceux-là : "mon village a été la cible d'une attaque, en pleine nuit", explique cette femme aujourd'hui installée dans le quartier Bagrin.

Nous avons dû fuir avec mon mari et les enfants. Nous n'avons rien pu emporter. Là-bas, les trois petits frères de mon mari ont été tués par des hommes armés

Comme Awa, près d'un million et demi de Burkinabés ont quitté leurs villages depuis 2015 et les premières attaques à la frontière malienne. Cela représente un habitant sur quinze dans ce petit pays surnommé "pays des hommes intègres". Des villageois pris en étau entre des groupes armés qui naviguent entre djihadisme et banditisme, et les forces de sécurité régulières, pas exemptes d'exactions selon les rapports de plusieurs ONG.

Des tensions sur les ressources

Ces déplacements massifs de populations ne sont font pas sans heurts. A Kaya, Awa est venue gonfler le nombre de Burkinabés sans ressources dans le quartier de Bagrin. Désormais 1.600 personnes vivent ici, c'est 600 de plus qu'il y a quelques mois. Et la tension sur les ressources, en eau notamment, est forte. Des disputes éclataient régulièrement autour du seul puits de la zone avant l'installation d'un forage avec pompe solaire par l'ONG Oxfam.

Des habitants de Kaya font la queue au point d'eau qui alimente désormais 600 familles supplémentaires © Radio France / Faustine Calmel

Mais pour Aminata, jeune mère qui vit ici au contact des déplacés, tout n'est pas réglé : "maintenant nous avons le problème de la nourriture, simplement manger. Pour nous déjà c'était compliqué, mais avec eux (les déplacés internes) qui sont arrivés, n'en parlons pas. Pour la plupart nous sommes de vendeuses au petit marché", raconte t-elle en désignant une zone avec quelques étals, "on vend, mais jamais rien ne suffit".

A Ouagadougou, les déplacés invisibles

Ouagadougou reçoit elle aussi de nombreux déplacés internes. Mais contrairement à Kaya où interviennent associations et ONG, ils ne bénéficient de quasiment aucune aide dans la capitale. Regroupés pour beaucoup dans le quartier de Pazani, ils survivent, comme ils peuvent. Ali est arrivé du Nord il y a deux ans avec 16 membres de sa famille, fuyant les violences : "avant quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien ici. C'était une zone clairsemée de bidonvilles. Maintenant, il y a des abris partout, et la piste s'est prolongée. Mais le gouvernement ne nous aide pas. Nous dépendons de la bonne volonté de quelques personnes". Des étudiants de l'université toute proche organisent parfois des collectes alimentaires ou de vêtements, mais rien d'officiel.

Très étendue, la capitale Ouagadougou abrite désormais plusieurs quartiers où s'installent les déplacés internes, dans le plus grand dénuement © Radio France / Faustine Calmel

Selon Ali, l'Action sociale est venue quelques jours au début, mais "ils nous ont dit de retourner à Foulbé (village de la région du Centre-Nord d'où est originaire sa famille) alors que là-bas règne l'insécurité totale. Depuis, ils ne sont plus venus, il n'y a aucune intervention de l'Etat". Ce que ne nie pas le gouvernement : « Ouagadougou est une ville difficile pour eux et pour les habitants. Nous les avons sensibilisés et leur avons indiqué les zones où ils peuvent être assistés. (…) S’ils refusent, cela s’entend qu’ils restent à leurs frais », insiste Laurence Ilboudo Marchal, la ministre de l’action humanitaire, interrogée par Le Monde Afrique.

Le rêve compromis du retour

Quand on leur pose la question, beaucoup de déplacés assurent qu'ils sont prêts à retourner dans leur village, si la sécurité y est assurée. Certains ont essayé, mais en sont repartis, leurs maisons avaient été occupées, ou de nouvelles attaques ont eu lieu. "Bien souvent ces tentatives font face à d'autres attaques dans ces mêmes zones", confirme Noufou Compaoré d'Oxfam Burkina, "ce qui dissuade d'autres déplacés de s'installer de façon pérenne à ces endroits. Donc c'est vraiment un voeu pour nous que la paix reviennent et que les populations puissent mener leurs activités dans leurs terroirs comme elles avaient l'habitude de le faire."

Un vœu qui risque de rester longtemps lettre morte, tant le Nord du pays a été déserté par les autorités. Une centaine de centres de santé et plus de 2.000 écoles y sont toujours fermés, faute de pouvoir en garantir la sécurité.